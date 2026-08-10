"Está temblando duro": entrevista a alcalde de Cali debió ser interrumpida por el fuerte terremoto en Colombia

El alcalde de la ciudad colombiana de Cali, Alejandro Eder, concurrió este lunes por la mañana a una entrevista en el programa "Cómo amaneció Cali", de Mi Tropicana TV, momentos previos al inicio de los temblores que derivaron en un fuerte terremoto que dejó hasta ahora más de 100 muertos, varios heridos y diversos daños estructurales en el país caribeño.

En el video, se puede ver cómo Eder llega al estudio y se prepara para ser entrevistado. Segundos mas tarde, el conductor del programa, Kevin Tombe, se percata del movimiento en el estudio de grabación. "Está temblando, está temblando duro, es por la llegada del alcalde", menciona.

Posteriormente, las alarmas del lugar comienzan a sonar. En determinado momento, los presentes se dan cuenta del riesgo de quedarse en el edificio y salen del lugar. "¡Salgamos, salgamos!".

Qué se sabe del terremoto en Colombia

Colombia se despertó en la mañana de este lunes con un fuerte terremoto de 7,4 de magnitud que hasta el momento deja más de 100 muertos y decenas de heridos. El fuerte temblor dejó graves daños materiales a aeropuertos, hospitales y carreteras en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Aunque en varias ciudades el terremoto se sintió por más de 4 minutos, el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró una duración de tan solo 96 segundos. Según expertos, esto se produce porque las ondas sísmicas llegan en momentos distintos y continúan propagándose, haciendo vibrar terrenos y estructuras.

Un hombre camina sobre escombros tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia) Foto: Ernesto Guzmán/EFE

El reporte oficial indica que el epicentro del terremoto fue en el municipio de San José del Palmar, en el suroriente del departamento de Chocó, que limita con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca.

El temblor se sintió en gran parte de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Eje Cafetero y regiones del Pacífico; también Zulia (Venezuela); varias provincias de Ecuador, incluida la de Pichincha, cuya capital es Quito: y Panamá.