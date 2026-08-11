Colombia, el país sísmicamente activo que registra unos 2.500 temblores al mes, la mayoría imperceptibles

Colombia es un territorio sísmicamente activo. El Servicio Geológico Colombiano estima que, en promedio, pueden ocurrir alrededor de 2.500 sismos al mes en el país. Aunque la mayoría no son percibidos por la población, estos movimientos son registrados de manera permanente por la Red Sismológica Nacional.

Pero, ¿por qué una parte importante de esta actividad se concentra en el Pacífico y qué tiene que ver esto con Chocó? La explicación está en las placas tectónicas.

La superficie terrestre está dividida en grandes fragmentos de la litósfera conocidos como placas tectónicas. Estas estructuras tienen movimientos relativos entre sí y, cuando se desplazan, pueden generar deformaciones y rupturas en la corteza terrestre que producen una liberación súbita de energía.

En Colombia confluyen tres placas: Nazca, Sudamericana y Caribe. En el Pacífico se encuentra una de las principales zonas de interacción. Allí se produce la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana.

Se muestran los daños sufridos por la Catedral de Manizales tras el terremoto en Manizales, Colombia. Foto: AFP

La subducción ocurre cuando una placa se introduce por debajo de otra. Este proceso es uno de los principales responsables de la intensa actividad sísmica que caracteriza al Pacífico colombiano.

El propio SGC señala que la mayor parte de la actividad sísmica del país se concentra en la zona del Pacífico debido precisamente a la subducción de la placa de Nazca debajo de la Sudamericana.

Este proceso también está relacionado con la formación de una fosa submarina en el Pacífico y con la cadena volcánica de los Andes.

Así, los movimientos que ocurren en esta zona no son fenómenos aislados, sino parte de una dinámica tectónica que se desarrolla de manera permanente bajo el territorio y el océano.

El sismo de este lunes tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó. La ubicación del departamento dentro de esta región tectónicamente activa ayuda a entender por qué los movimientos sísmicos forman parte de su dinámica geológica.

La actividad sísmica no se limita a un único punto. La interacción de las placas genera movimientos en diferentes zonas de Colombia y, particularmente, en la región del océano Pacífico. El Tiempo / GDA