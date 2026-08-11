Alarma en países vecinos por sismo en Colombia: ¿qué impacto tuvo en Panamá, Ecuador y Venezuela?

El fuerte terremoto que golpeó ayer lunes a Colombia se sintió en los países vecinos, generando alarma. En Panamá el Instituto de Geociencias informó que se registraron movimientos sismicos, lo que provocó la evacuación de edificios y hospitales en la capital panameña y otras localidades del país. El movimiento telúrico se registró a 350 kilómetros al sureste de la población panameña de Jaqué.

En Panamá las vibraciones del sismo se prolongaron entre 40 segundo y un minuto, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, y fueron sentidas en la provincia del Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia.

El director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, explicó que el terremoto con epicentro en Colombia se originó “en una zona tectónica de contacto entre la falla El Garrapata y la falla El Cinturón Deformado del Este de Panamá”.

En la capital panameña y ciudades satélites numerosos edificios fueron evacuados preventivamente, incluidos centros de salud como la policlínica Santiago Barraza en la Chorrera.

Equipos de rescate buscan supervivientes en un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia. Foto: AFP

Las personas se situaron fuera de las edificaciones durante un rato, una medida respaldada por las autoridades de socorro.

Pasada cerca de una hora del terremoto no se habían reportado en Panamá daños materiales ni a personas por el terremoto, de acuerdo con las autoridades competentes.

En Ecuador se sintió el sismo en varias provincias, incluida la de Pichicha, cuya capital es Quito, donde se notó con especial fuerza en edificios altos.

Mientras, en varias zonas de la provincia andina de Imbabura, vecina de la del Carchi (fronteriza con Colombia), se sintió con fuerza el temblor y la gente salió de sus viviendas con precaución.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador recibió reportes de movimiento telúrico también en las provincias tropicales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, así como en las costeras de Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Guayas y Manabí.

Se muestran los daños sufridos por la Catedral de Manizales tras el terremoto en Manizales, Colombia. Foto: AFP

Venezuela, que todavía no se recupera del reciente terremoto en su territorio, evalúa en sus estados fronterizos Táchira y Zulia los efectos del sismo de ayer en Colombia, aunque hasta anoche no reportó víctimas o daños materiales.

El pasado 24 de junio, un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 sacudió el norte de Venezuela y dejó al menos 6.125 fallecidos, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según cifras oficiales.

Donación y reacciones

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció ayer lunes la donación de 500.000 dólares a Colombia para atender la emergencia por el terremoto. El banco explicó que los recursos serán canalizados a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a apoyar las acciones de atención humanitaria.

“Nos ponemos a disposición del Gobierno para acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas. Quiero agradecer a las autoridades colombianas por su liderazgo y por convocarnos a todos a trabajar unidos por la pronta recuperación de las zonas afectadas del país”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en la nota de prensa.

Por su parte, la Secretaría General de la Comunidad Andina informó que ha activado los mecanismos de cooperación, en el marco del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, con el fin de colaborar con Colombia.

Varios países de la región se solidarizaron ayer con Colombia y ofrecieron ayuda para atender la emergencia por el terremoto.

Costa Rica, Guatemala, México, República dominicana, Honduras, Panamá, Chile, Bolivia, Ecuador, Cuba y Venezuela fueron algunos de los países que se solidarizaron con Colombia y ofrecieron ayuda.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también ofreció el apoyo de Estados Unidos a Colombia. Otras figuras políticas estadounidenses también han expresado su solidaridad con Colombia, entre ellas el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, quien afirmó que Estados Unidos está listo para respaldar a su “gran aliado” y destacó el “excelente liderazgo” del nuevo presidente Abelardo De la Espriella.

The Trump Administration is closely monitoring the large earthquake that struck Colombia and stands ready to support the people of Colombia and President @ABDELAESPRIELLA’s Administration. American citizens in Colombia should enroll at https://t.co/9QMdr4xs9S and follow… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 10, 2026

También de Europa llegaron ofertas de ayuda: por ejemplo Italia, Portugal y España. Y hasta el Real Madrid expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto.

“Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, señaló el club blanco en un comunicado oficial. AFP, EFE

Volcán Puracé emite ceniza y gases y afecta un aeropuerto

El volcán Puracé, situado en Cauca, y que desde finales del mes pasado está en alerta naranja por riesgo de una erupción, hizo ayer lunes una emisión de cenizas y gases en coincidencia con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Puracé, que hace parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, continúa con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.

Esa situación llevó a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a ordenar el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, capital del Cauca, por el riesgo que suponen la ceniza y los gases para la navegación aérea. El cierre del aeropuerto de Popayán se suma al de otras siete terminales aéreas que sufrieron daños en su estructura por el terremoto de este lunes en Colombia: Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

Varias personas permanecen cerca de un edificio derrumbado tras un terremoto en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: AFP

El Servicio Geológico descartó sin embargo que la emisión de ceniza del volcán Puracé tenga relación directa con el terremoto, cuyo epicentro fue en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, pues explicó que son fenómenos naturales independientes.

El Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán y es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica de los Coconucos. Su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977, aunque desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.