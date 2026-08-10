El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció el apoyo de María Corina Machado

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció ayer domingo el apoyo de la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado, quien lo felicitó por el inicio de su Gobierno y le pidió trabajar en conjunto para garantizar “la prosperidad de ambas naciones”.

“Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, unidos por una historia que ninguna frontera podrá separar. Anhelo el día en que nuestros países puedan avanzar juntos, con instituciones fuertes, plena libertad, seguridad y prosperidad para nuestra gente”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

El mandatario, que asumió el cargo el pasado viernes en una ceremonia celebrada en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), aseguró que en su Gobierno “siempre habrá una mano tendida” para los venezolanos y para quienes defiendan la libertad y la democracia.

Machado, quien manifestó su respaldo a De la Espriella a lo largo de su campaña presidencial, recordó que Colombia y Venezuela comparten “una historia y cultura común” que requiere un trabajo en conjunto.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía; Colombia ha recibido muchos venezolanos que han emigrado de su país.

EFE