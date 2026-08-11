Más de 100 muertos, edificios colapsados y “desastre nacional”: el sismo de 7,4 que paralizó a Colombia

Menos de 48 horas después de asumir el gobierno, el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, se enfrenta a su primer e inesperada gran desafío: atender los efectos del potente terremoto de ayer lunes y que hasta anoche había causado más de un centenar de muertos, además de heridos y decenas de edificaciones colapsadas.

Las principales ciudades del oeste de Colombia vivieron momentos de pánico, con miles de personas evacuadas y decenas de edificaciones derrumbadas. El sismo de magnitud 7,4 ocurrió a las 07.34 hora local, según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos.

“El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite”, dijo el presidente De la Espriella desde Bogotá donde lidera la atención a la emergencia.

El mandatario, que asumió el pasado sábado, dio un balance de decenas de edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 52 instituciones educativas afectadas, 18 vías con daños y 6 aeropuertos con problemas en su infraestructura y sin operación para vuelos comerciales.

Personas buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia. Foto: AFP

De la Espriella declaró el “desastre nacional” en todo el territorio colombiano. El mandatario añadió que 18 carreteras resultaron afectadas por el temblor, así como siete aeropuertos -Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura- que sufrieron daños en su infraestructura y permanecen cerrados y sin operación para vuelos comerciales.

De la Espriella viajó ayer a Quibdó, capital del Chocó, departamento en el que fue el epicentro del terremoto, para atender personalmente la emergencia, mientras que otros miembros de su gabinete se desplazarán al departamento del Valle del Cauca y al Eje Cafetero, las zonas más afectadas por el sismo.

“Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad”, afirmó.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su solidaridad con el nuevo gobierno de Colombia, del que es aliado cercano. La administración de Donald Trump “está dispuesta a prestar apoyo al pueblo colombiano y al Gobierno” de De la Espriella, indicó en X.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también expresó su disposición a ayudar. “Esta noche, el corazón de Europa está con la gente de Colombia luego del terrible terremoto en la región del Chocó”, escribió en las redes sociales.

Los departamentos afectados tienen problemas de comunicación. En Cali hay al menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas dentro, según las autoridades locales.

En Bogotá, los edificios fueron evacuados y cientos de personas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas. Muchas estaban con sus mascotas. Pese a la alarma, el alcalde Carlos Galán dijo que en la capital solo se han reportado grietas superficiales en algunas casas y edificios.

El sismo fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá, así como en algunas regiones de Venezuela. El 24 de junio un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 causó más de 6.000 muertos y destrucción en Venezuela.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó a través de su portavoz adjunto que el organismo está “preparado” para prestar asistencia a Colombia “en lo que sea necesario” tras el terremoto de ayer.

Equipos de rescate utilizan una grúa para retirar escombros y buscar supervivientes tras un terremoto en Pereira. Foto: AFP

“Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sufrido como consecuencia de este terremoto y estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario”, expresó el vocero adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria desde Nueva York.

Haq aseguró que la ONU está siguiendo de cerca la situación de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha azotado al país esta mañana y que ha dejado al menos 111 personas fallecidas, según informó hoy el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Agencias de la ONU, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han mostrado su apoyo a Colombia.

En su perfil de X, el PMA se comprometió a reforzar su capacidad para responder a los efectos del sismo “con asistencia humanitaria en apoyo a las acciones del Gobierno nacional y de las autoridades de emergencias”.

Mientras, la ACNUR dijo estar “monitoreando de cerca” la situación y “evaluando su impacto”, y dijo estar listo “para brindar apoyo según sea necesario”. Por su parte, la directora de la OIM, Amy Pope, escribió -en su perfil de X- que su agencia también está siguiendo de cerca el terremoto “y está lista para apoyar” al país: “Nuestros pensamientos están con el pueblo colombiano”.

Artistas colombianos como Shakira, Maluma, J Balvin y Juanes se sumaron a los mensajes de solidaridad con las víctimas del terremoto. “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió Shakira en su cuenta de X. AFP, EFE

Personas buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia Foto: AFP

“Solidaridad” de Petro

El expresidente colombiano Gustavo Petro pidió a los integrantes de su partido, el Pacto Histórico, coordinar esfuerzos y activar la solidaridad con los afectados por el terremoto.

“A todos los integrantes del Pacto, a quienes nos han acompañado y apoyado, les hago un llamado a coordinar esfuerzos, activar la solidaridad y estar atentos a las comunidades afectadas”, expresó Petro en un mensaje en sus redes sociales.

Armenia 1999: más de 1.100 muertos

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió ayer lunes a Colombia, recordó el de la ciudad de Armenia, capital del departamento del Quindío, que el 25 de enero de 1999 causó 1.185 muertos en la zona cafetera del centro del país. El terremoto de ayer dejó una gran destrucción en al menos cinco departamentos: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas, los tres últimos los mismos afectados por el gran sismo de hace 27 años. El terremoto de Armenia provocó la muerte de 971 personas solo en esa ciudad, así como 5.377 heridos y más de 21.000 viviendas dañadas o destruidas. La mala construcción de las viviendas fue una de las principales causas de la destrucción por ese terremoto que también afectó a otros municipios de la zona, como Pereira, Córdoba, Montenegro, Filandia y Alcalá, lo que elevó el total de fallecidos a 1.185, más 8.536 heridos, 35.972 viviendas destruidas o inhabitables y 6.408 fincas cafeteras afectadas. Aquel sismo tuvo una magnitud de 6,1, con epicentro en la localidad de Córdoba, mientras que el de ayer lunes, de 7,4, ocurrió a una profundidad de 103 kilómetros, en San José del Palmar, en Chocó, en la región del Pacífico. El terremoto de Armenia tuvo un total de 138 réplicas a lo largo de un mes.