Un "Plan Marshall" para Colombia: de qué se trata la idea que busca implementar De la Espriella tras el sismo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció ayer que tiene en mente un proyecto semejante al Plan Marshall para ayudar al departamento del Chocó, uno de los más pobres del país y epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que el lunes causó una gran destrucción en varias partes del país.

“Yo quiero proponer un plan especial, un ‘Plan Marshall’ para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle en la ‘patria milagro’ a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece”, dijo De la Espriella a su llegada a Quibdó, capital regional.

El Plan Marshall fue un millonario programa puesto en marcha por Estados Unidos para ayudar a los países de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial.

De la Espriella, que ya había visitado Quibdó el pasado martes para constatar los daños causados por el terremoto en el Chocó, donde hubo 13 muertos y numerosas casas y edificios destruidos, regresó ayer para hacer un recorrido por barrios y centros educativos afectados.

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros después de un terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. Foto: AFP

El presidente, que asumió el cargo hace sola una semana, ha tenido que hacer frente desde el tercer día de su mandato a los efectos del terremoto cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, un pueblo del Chocó, y que deja hasta la fecha 285 muertos y 379 desaparecidos.

Después de visitar Quibdó el presidente se trasladará a Pereira, capital del departamento de Risaralda, una de las ciudades más dañadas por el terremoto.

En Pereira, el presidente colombiano aseguró que la situación en la capital de Risaralda es “apocalíptica”. “Recorrer el centro de Pereira, recorrer la ciudad, le arruga a uno el corazón. Pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad y digamos que nunca la hemos tenido fácil. Y créanme que esta situación no nos va a quedar grande”, afirmó.

De la Espriella declaró el miércoles la emergencia económica, un mecanismo legal para poder canalizar fondos nacionales e internacionales y dinamizar la reconstrucción del país tras el terremoto, el más grave sufrido en Colombia en lo que va de siglo.

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros tras un terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. Foto: AFP

Convocatoria a privados

El presidente presentó el jueves el primer plan de reconstrucción del país tras el terremoto, para el que convoca a la empresa privada. “Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia, porque esta patria la reconstruimos entre todos los colombianos”, dijo el mandatario en el Palacio de San Carlos, sede del Ejecutivo en Bogotá.

El sismo que sacudió Colombia el pasado lunes afectó a la población con “menos recursos y resiliencia” para afrontar sus consecuencias, según el director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (ONU) del país, Nils Grede.

“Esta catástrofe ha llegado a la población que estaba menos preparada y que tenía menos recursos y resiliencia para enfrentar una crisis de esta magnitud”, aseguró Grede a la agencia EFE.

Voluntarios participan en una campaña de recolección de suministros para los damnificados por el terremoto en Bogotá. Foto: AFP

“La esperanza es que no vamos a llegar a las mismas cifras de fallecidos que en Venezuela” -más de 6.000 muertos por dos terremotos el 24 de junio pasado-, añade Grede argumentando que si bien el impacto del sismo en áreas rurales puede dificultar o retrasar el alcance de la ayuda humanitaria, el hecho de estar menos urbanizadas habría reducido sus consecuencias mortales, concentradas en núcleos mayores como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales.

Naciones Unidas, que ya desplegó equipos en lugares como Pereira y Manizales, se centra por ahora en evaluar las necesidades de cada zona para adaptar la ayuda.

Según el representante de la ONU, Colombia goza de una “institucionalidad fuerte” que facilitará dicha coordinación, además de tener “una buena capacidad de respuesta” a emergencias como la actual.

Voluntarios participan en una campaña de recolección de suministros para los damnificados por el terremoto, en Bogotá. Foto: AFP

Desaparecidos

Colombia entró ayer viernes en una nueva fase de búsqueda de cientos de desaparecidos bajo torres de apartamentos, oficinas y hospitales destruidos por el potente terremoto, cuando se desvanecen las posibilidades de hallar sobrevivientes. Socorristas y voluntarios completaron el cuarto día de trabajos sobre montañas de ruinas, con la esperanza de lograr algún rescate milagroso. Hasta ayer viernes había 379 personas cuyo paradero era desconocido.

Maquinarias pesadas en varios puntos del país ya remueven los escombros en lugares donde se descarta que haya sobrevivientes. Sobre las zonas más arrasadas se extiende el olor a putrefacción.

En Cali, la ciudad con más muertos, parte de la morgue colapsó por lo que los cuerpos hallados están siendo llevados a Palmira, a 30 kilómetros.

En los alrededores una veintena de personas espera noticias de sus parientes fallecidos o desaparecidos. Mientras aguardan, algunos van a las carpas dispuestas para atención en psicología, alimentación e hidratación o un lugar para rezar marcado con un letrero de “¿Quiéres que oremos por ti?”. EFE, AFP

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla con las fuerzas armadas tras el terremoto en Quibdó Foto: AFP

US$ 200: del Banco Mundial

El Grupo Banco Mundial detalló ayer viernes la respuesta integral a Colombia, que incluye ayuda económica directa de 200 millones de dólares y asistencia técnica tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. Desde el Banco Mundial se indicó que se está realizando “un trabajo conjunto con el Gobierno de Colombia y los socios para atender las necesidades inmediatas y sentar las bases para la recuperación”. Ese “trabajo conjunto” incluye el desembolso el pasado día 13 de 200 millones de dólares “para apoyar la respuesta de emergencia” y “una Evaluación Global Rápida de Daños por Terremotos.