Murió bajo los escombros tras el terremoto en Colombia, pero logró salvar la vida de su perro al protegerlo

Una historia que ha conmovido a Colombia es la de Lenny Fernández, una joven abogada oriunda del municipio de Pasto, en el departamento de Nariño, quien residía desde hacía varios años en Cali. Reconocida por su amor hacia los animales y vinculada a la Junta Defensora de Animales de Pasto, su fallecimiento fue confirmado en las últimas horas tras el terremoto que dejó hasta ahora más de 180 muertos y cientos de heridos.

Fernández murió bajo los escombros del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua de la ciudad de Cali.

Lo más impactante es que su cuerpo fue hallado protegiendo a su mascota, un perro llamado Salomón, que sobrevivió gracias a ese gesto. Rescatistas de la Defensa Civil y otros equipos de emergencia trabajaron durante horas entre torres de cemento hasta encontrarla.

Lenny Fernández. Foto: tomada de redes.

Familiares y amigos lamentaron su muerte en redes sociales y destacaron su valentía, al haber intentado salvar la vida de su perro.

"Prima de mi corazón, nos dejas tan tristes, pero el amor por los animalitos, tu Salomón y el amor a Dios guardaremos como enseñanza. Hasta pronto, prima. Nos volveremos a encontrar", dice una familiar en redes sociales.

"Una heroína, un angelito en el cielo. Descansa en paz", dicen allegados en redes lamentando su muerte.

Personas buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia. Foto: AFP

Terremoto en Colombia: la cifra de muertos supera los 180

El número de víctimas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 181, mientras que hay 1.310 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Además, se calcula que unas 153 estructuras colapsaron en las principales ciudades de Colombia. Las provincias de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó fueron las más afectadas por el sismo.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseguró en un video publicado por el movimiento político Defensores de la Patria que acompaña a las familias que perdieron sus viviendas y que "dispondrá de subsidios de arriendo", mientras se adelantan las labores de "reconstrucción".

Rescatistas trabajan sobre edificio derrumbado tras terremoto en Colombia. Foto: Agencia EFE.

En esos tres departamentos, así como en Caldas y Quindío, en la zona cafetera del centro del país, hubo colapso de edificios, casas y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local. Tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

Joven descansa sobre un sillón tras terremoto en Colombia. Foto: Agencia EFE.

Con información de El Tiempo/GDA, AFP y EFE.