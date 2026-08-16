La República Islámica le responde concretamente al presidente Trump: “El estrecho de Ormuz es iraní”

Teherán afirmó ayer sábado que el estrecho de Ormuz “seguirá siendo iraní”, después de que el presidente Donald Trump dijera que convertirá “pronto” la zona en territorio de Estados Unidos.

El conflicto entre ambas potencias está focalizado desde hace semanas en el estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el tránsito de hidrocarburos desde el Golfo hacia el mundo entero, y donde la república islámica tiene la pretensión de cobrar por el paso de buques, cosa que no ocurría antes del conflicto iniciado con los bombardeos israelíes y estadounidenses del 28 de febrero. Desde el inicio de la guerra Teherán atacó numerosos buques en la zona, y Estados Unidos aplicó un bloqueo marítimo a los puertos iraníes para impedir la exportación de crudo y estrangular las finanzas del país.

“Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es cierto”, dijo Trump con una pequeña sonrisa durante un mitin político en una academia de policía en el estado de Nueva York. El mandatario afirmó que esto ocurrirá “después de que terminemos de derrotar a Irán”.

Según Brian Schwartz, periodista del Wall Street Journal que citó en X a un alto responsable de la Casa Blanca, Trump estaba “bromeando” al decir que Ormuz se convertiría en un “territorio estadounidense”. Broma o no, Irán respondió rápidamente al comentario del octogenario líder republicano.

“El estrecho de Ormuz ha sido iraní, es iraní y seguirá siendo iraní. Este estrecho solo se abrirá y se cerrará por orden de Irán”, escribió en la red X el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi. “Ormuz no puede ser tomado por asalto con un tuit o un portaaviones, ni mediante un decreto presidencial ni con un discurso de campaña electoral”, agregó el responsable iraní.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: JIM WATSON/AFP

Impacto en EE.UU.

En su intervención del pasado viernes, Trump quitó importancia al alza del precio del carburante como consecuencia de la guerra, y defendió su decisión de lanzar la guerra contra Irán en febrero de la mano de Israel. “Si tienen que pagar un poco más” por la gasolina, “está bien (...) nunca me disculparé. Tomé la buena decisión”, dijo. El viernes, el precio de la gasolina en Estados Unidos era un 35% más elevado que antes de la guerra.

El conflicto suscita escasa simpatía en el país, y la popularidad del presidente se ha visto muy dañada por el descontento de los hogares ante esta nuevo alza del coste de la vida.

A nivel diplomático, el protocolo de acuerdo cerrado en junio entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la contienda estalló por los aires a inicios de julio, con nuevos bombardeos de un lado y de otro y con el diferendo de fondo de la gestión futura del estrecho de Ormuz.

Un hombre iraní pasa en bicicleta junto a un mural antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 22 de junio de 2026. Foto: EFE

En los últimos días las hostilidades perdieron intensidad, y el presidente estadounidense parece privilegiar ahora una estrategia de presión económica. En esa línea, su secretario del Tesoro, Scott Bessent, amenazó el jueves a Irán con un aislamiento económico “como el mundo nunca ha visto”.

Sobre el terreno, Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de haber atacado el viernes un buque petrolero de su compañía estatal Adnoc, sin heridos.

Del otro lado de la península arábiga, en el mar Rojo, los rebeldes yemeníes hutíes, aliados de Teherán, atacaron últimamente buques sauditas o infraestructuras petroleras en Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos.

Estrecho de Ormuz. Foto: AFP

Acuerdo con Omán

Irán anunció ayer sábado que ha acordado con Omán una ruta segura para la navegación por el estrecho de Ormuz, aunque indicó que las conversaciones sobre algunos asuntos pendientes continúan entre ambos países para ultimar el acuerdo y emitir una declaración conjunta. “Las conversaciones han registrado avances positivos durante las últimas tres semanas y se ha alcanzado un acuerdo sobre el mapa de la ruta de navegación”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, en una entrevista con la agencia iraní especializada en asuntos de defensa Defa Press.

Baghaei no dio detalles sobre la ruta acordada, pero explicó que los contactos entre ambos países continúan para cerrar los asuntos pendientes, entre ellos la declaración conjunta que las partes deberán emitir, y aseguró que se informará una vez que el proceso haya concluido.

El portavoz iraní subrayó que el entendimiento entre Teherán y Mascate es un acuerdo independiente entre los dos países destinado a garantizar el tránsito seguro de los buques por Ormuz y que las negociaciones han avanzado pese a las “obstrucciones” de Estados Unidos. El diplomático reiteró que la plena normalización dependerá del fin de “bloqueo marítimo” estadounidense y una reparación a Irán. AFP, EFE