Donald Trump advierte a Irán: negociar con EE.UU. es “la última oportunidad antes de la decapitación”

El presidente Donald Trump confirmó ayer lunes que Estados Unidos negocia con Irán, a pesar de la desmentida del régimen iraní, y sostuvo que estas conversaciones son “la última oportunidad antes de la decapitación” de la república islámica.

Ambos países están en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, pero ha habido períodos de relativa calma gracias a intermitentes esfuerzos diplomáticos.

En declaraciones en la Casa Blanca, Trump dijo que accedió a entablar conversaciones con Irán a petición de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y otros países.

“Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de otros países (...) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento”, dijo Trump. El mandatario insistió en que “si esto no sucede, no habrá más oportunidades”.

El presidente Donald Trump saluda mientras aborda el Air Force One en el Aeropuerto Municipal de Morristown. Foto: AFP

El Ministerio de Exteriores iraní negó que se lleven a cabo negociaciones con Estados Unidos, pero Trump insistió en que sí. “Estamos hablando en estos momentos”, subrayó.

Según Trump, las conversaciones se centran en la reapertura del estrecho de Ormuz, que para él podría producirse “literalmente mañana”, y en la desnuclearización de Irán, algo que señaló que “podría tardar un poco”.

Seis meses después del inicio de la guerra, Irán sigue siendo capaz de lanzar misiles y drones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región y mantiene sus reservas de uranio enriquecido.

En lo que se volvió un patrón recurrente, la semana pasada el presidente estadounidense amenazó a Irán con bombardeos, antes de dar súbitamente marcha atrás y asegurar el domingo que las negociaciones se reanudarían ayer.

Irán, por su parte, afirmó que actualmente no está hablando con Estados Unidos. “Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz”, el crucial corredor petrolero, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqai. Ormuz se ha convertido en un gran escollo en los esfuerzos por poner fin a la guerra.

Un hombre pasa junto a un cartel que dice "Vuestro fuego permanecerá para siempre en nuestros corazones", en Teherán. Foto: AFP

Desde que se rompió el alto el fuego, Irán ha retomado el bloqueo de esta vía marítima que impuso por primera vez al comienzo del conflicto, con lo que obstaculizó el paso de embarcaciones que intentaban cruzarla y disparó contra barcos comerciales.

Tras afirmar en redes sociales que los líderes iraníes son “increíblemente falaces” por decir “abiertamente y con orgullo” que no están negociando, Trump dijo: “Lo quiera admitir Irán o no, estamos, de hecho, hablando de una solución a un problema que causaron hace décadas”.

Y en referencia al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, añadió: “Nada llega a Irán, a menos que queramos que llegue, y nada llegará, a menos que se logre un Acuerdo o una Rendición Total”.

Antes de la guerra, el paso por Ormuz era libre, pero ahora Irán insiste en mantener el control y cobrar tasas, algo que Estados Unidos rechaza.

Irán se ha negado a permitir que los barcos utilicen cualquier ruta que no sea la que bordea la costa iraní. El domingo, Baqai dijo a la televisión estatal que se estaba cerca de un acuerdo sobre la gestión conjunta de Ormuz con Omán, que se encuentra en el otro lado de la estrecha vía marítima. “Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes -ni la del norte ni la del sur-, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad”, dijo. Estos aparentes avances hicieron caer los precios del petróleo: el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, bajó un 4,73% hasta 83,77 dólares. A finales de julio había superado brevemente los 100 dólares.

Se observa una embarcación frente a la costa de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, el 3 de agosto de 2026. Foto: AFP

Las potencias occidentales acusan a Irán de buscar dotarse de una bomba atómica, aunque el régimen iraní insiste en que su programa es civil.

Trump reiteró ayer lunes que “la desnuclearización de Irán tiene que suceder”. En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One durante el fin de semana, Trump afirmó que tanto Irán como socios regionales de Estados Unidos le habían pedido detener los bombardeos, que aseguró habría sido “el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial”.

Los medios iraníes negaron que Irán hubiera pedido a Trump que no atacara.

Trump criticó ayer la actitud “hipócrita” de Irán por su negativa a confirmar que se encuentran en negociaciones de paz con Estados Unidos y amenazó con mantener el bloqueo naval a las costas iraníes “hasta que no se alcance un acuerdo o una rendición total”.

“¡La actitud del liderazgo iraní es increíblemente hipócrita! Piden una reunión, algunos dirían que ‘suplican’, comienzan las conversaciones (...); sin embargo, declaran abiertamente y con orgullo que no están negociando nada, que no se está discutiendo nada y que solo tratan con Omán”, escribió en su red Truth Social. AFP, EFE

Pentágono solicita ideas “creativas” en la guerra

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha solicitado ideas “creativas y poco convencionales” para luchar contra Irán, informó ayer lunes la cadena CNN, en coincidencia con el anuncio del presidente Donald Trump de la reanudación del diálogo con el régimen iraní. “Buscamos formas nuevas, creativas y poco convencionales de presionar y castigar a Irán”, manifestó un alto mando del Comando Central estadounidense (Centcom) a un grupo de analistas militares, de acuerdo con fuentes citadas por CNN.

La consulta abierta fue solicitada por correo electrónico, una vía inusual según expertos, que ven en esta petición un indicio de las opciones limitadas con las que cuenta Trump para hacer que los líderes iraníes acepten una propuesta de paz bajo sus términos, indica la CNN. Una de las fuentes afirmó a la cadena que el Centcom evalúa todas las posibilidades y reconoce la necesidad de replantear la estrategia en el conflicto, que ya dura cinco meses sin visos claros de un acuerdo de paz.

El presidente Donald Trump se prepara para abordar el Air Force One en el Aeropuerto Municipal de Morristown. Foto: AFP

Las petroleras “están ganando demasiado”

Donald Trump dijo ayer lunes que las grandes compañías petroleras están ganando “demasiado dinero” a causa de la escasez de crudo por la guerra en Irán. “No me gusta. Están ganando demasiado dinero. Basándose en una escasez, están ganando demasiado dinero”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Los altos precios de la gasolina son un tema político clave para Trump antes de las elecciones legislativas de medio mandato, en noviembre. El precio promedio de un galón de gasolina regular en Estados Unidos ha subido más de un 37% desde el inicio de la guerra, lanzada por Trump e Israel a finales de febrero. La guerra ha bloqueado el vital estrecho de Ormuz y disparado los precios de la energía.

Las compañías petroleras estadounidenses ExxonMobil y Chevron anunciaron el viernes beneficios extraordinarios, que reflejan un fuerte impulso derivado de la guerra en Oriente Medio. Los beneficios de ExxonMobil en el segundo trimestre se duplicaron ampliamente, hasta los 14.500 millones de dólares, mientras que los de Chevron alcanzaron los 12.100 millones, más de cinco veces el nivel del mismo trimestre del año anterior. Otras grandes compañías petroleras también han reportado grandes beneficio impulsados por el conflicto.

Trump ha arremetido contra los precios en los surtidores y anunció en junio que instruía al Departamento de Justicia para investigar cualquier “especulación”. Trump sugirió a las petroleras que encuentren lo antes posible una solución. “Tienen que devolver parte de eso al público, y más les vale recortar el precio minorista, el precio al consumidor”, dijo el presidente estadounidense.