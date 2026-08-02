Petroleras de EE.UU. reportaron sus mayores beneficios en años, impulsados por el alza del crudo por la guerra en Irán

ExxonMobil y Chevron, las dos petroleras más grandes de Estados Unidos, reportaron sus mayores beneficios en años durante el segundo trimestre de 2026, con ganancias conjuntas de cerca de 26.600 millones de dólares, impulsadas por el encarecimiento del crudo durante la guerra con Irán.

ExxonMobil ganó 14.525 millones de dólares entre abril y junio, más del doble que en el mismo periodo de 2025 y su mayor beneficio trimestral en cuatro años, mientras que Chevron obtuvo 12.072 millones en el mismo periodo, casi cinco veces más que un año antes y su mayor ganancia trimestral en al menos seis años.

Los resultados reflejan el impacto que la guerra ha tenido en los precios del petróleo desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero y Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo.

El precio del barril de Brent llegó a superar los 120 dólares tras el inicio del conflicto y el viernes rondó los 90 dólares.

En el conjunto del primer semestre, ExxonMobil obtuvo un beneficio neto de 18.708 millones de dólares, un 26,4 % más que un año antes, y facturó 201.155 millones, un incremento del 22,2 %. Chevron, por su parte, ganó 14.282 millones entre enero y junio, más del doble de los 5.990 millones del mismo periodo de 2025, mientras que sus ingresos aumentaron de 92.432 millones a 118.662 millones de dólares.

Pese a esos beneficios extraordinarios, las petroleras están optando por conservar gran parte del dinero adicional en lugar de reinvertirlo en aumentar sustancialmente la producción, según la consultora Wood Mackenzie. La industria prevé gastar este año menos en producción de petróleo y gas que en 2025 ante la incertidumbre sobre la evolución de la guerra y el riesgo de que un final abrupto del conflicto provoque fuerte caída del precio del crudo antes de que las compañías puedan recuperar las inversiones en nuevos proyectos. La consultora calcula que el conjunto del sector podría obtener unos beneficios extraordinarios de 425.000 millones de dólares este año si el barril de crudo registra un precio promedio de 90 dólares, según el Post. Chevron indicó además que espera recuperar en 2027 toda la deuda contraída por el Estado venezolano con la compañía.

EFE