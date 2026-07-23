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El País Mundo

El barril del petróleo se disparó tras los ataques de rebeldes hutíes a embarcaciones en el mar Rojo

Al conflicto en el estrecho de Ormuz se sumaron amenazas en el estrecho de Bab el Mandeb, lo que prende las alarmas por nuevos picos inflacionarios de la economía.

El País
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23/07/2026, 14:50
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Bombas de petróleo.
Bombas de petróleo.
Foto: Archivo El País.

Ante la tensión en Medio Oriente, el precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre superó este jueves los 100,6 dólares. En una sola jornada subió 7% y continúa con perspectiva al alza.

Se trata de una cifra que no se alcanzaba desde fines de mayo. Su equivalente estadounidense, el barril de west texas intermediate (WTI), subió en misma medida y alcanzó los 92,4 dólares.

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El fuerte repunte del precio del crudo se produjo después de que rebeldes hutíes en Yemen respaldados por Teherán reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo, lo que abrió un nuevo conflicto en -además del estrecho de Ormuz- otra importante vía comercial para el petróleo.

Es el decimotercer día de ofensiva de Estados Unidos contra Irán pese al acuerdo alcanzado en junio, y el presidente Donald Trump advirtió hoy que responsabilizará a Irán si los hutíes continúan sus ataques contra buques de Arabia Saudita. Además amenazó a Teherán y a los rebeldes con un "severo castigo militar".

Fuerzas estadounidenses patrullan el mar Arábigo el 20 de abril de 2026, tras haber disparado contra la embarcación de bandera iraní, a la que EE. UU. acusó de intentar violar el bloqueo naval.
Fuerzas estadounidenses patrullan el mar Arábigo.
Foto: Mando Central de EE.UU.

El mar Rojo, que conecta el oceáno Índico con el mar Mediterráneo a través del canal de Suez, se había convertido en una vía alternativa clave para los hidrocarburos de Arabia Saudita. Pero los rebeldes hutíes amenazan ahora con bloquear el estrecho de Bab el Mandeb, en la costa de Yemen y a las puertas del mar Rojo.

Un encarecimiento del petróleo puede alimentar la inflación y provocar un aumento de tasas por parte de los bancos centrales, señalan los analistas. En este sentido, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió que esta extensión de la guerra puede llevar a una inflación más fuerte de lo previsto.

Con información de EFE y AFP

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