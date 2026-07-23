Guerra en Irán: Congreso de EE.UU. vota refuerzo presupuestario, pero apoyo del Senado es incierto

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer miércoles un refuerzo presupuestario de 95.000 millones de dólares, previsto en gran parte para el Pentágono con el fin de financiar la guerra contra Irán.

El texto fue aprobado con 216 votos a favor y 214 en contra. Ahora pasará al Senado, donde su futuro es incierto.

El plan prevé 73.000 millones de dólares para las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia, en particular para financiar las operaciones relacionadas con la guerra contra Irán. Otros 12.000 millones de dólares están destinados para ayuda a los agricultores afectados por la guerra.

Y 10.000 millones de dólares adicionales se destinarían a programas relacionados con las elecciones, en el marco de una reactivación parcial de la “SAVE America Act”, que exigiría una prueba de ciudadanía para inscribirse en el censo electoral y un documento de identidad con fotografía para votar.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega para hablar en la escuela secundaria Wheeler en Marietta, Georgia. Foto: AFP

El proyecto de los republicanos representa su última gran ofensiva legislativa antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, cuyos resultados decidirán si mantienen su mayoría en el Congreso y determinarán el rumbo del segundo mandato de Donald Trump.

La resolución, que por ahora no es más que un marco presupuestario, permitiría a los republicanos, si es aprobada ahora por el Senado, elaborar más adelante un proyecto de ley detallado.

Para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, el texto adoptado “pone a los republicanos en el Congreso en camino de aplicar dos objetivos fundamentalmente simples y cruciales: asegurar las elecciones estadounidenses y reforzar nuestra nación”.

La legisladora demócrata Rosa DeLauro denunció por su parte un texto que permite a Trump financiar la continuación de su guerra contra Irán.

Lanzamiento de un misil iraní desde una ubicación no revelada hacia objetivos estadounidenses en el Golfo. Foto: AFP

Siguen bombardeos

Las fuerzas estadounidenses iniciaron ayer miércoles la duodécima noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes, por orden del presidente Trump, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Los ataques forman parte de una operación destinada a seguir degradando la capacidad de Irán para amenazar a marineros civiles y buques comerciales que transitan por las aguas de la región, según el comunicado militar.

Trump afirmó ayer que Irán todavía no está “listo” para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra.

“Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto”, señaló en un mitin en Georgia. AFP, EFE

