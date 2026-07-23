"Acá se blindan las AFAP": senador del FA cuestionó decisión del gobierno y llamó a "cumplir" con el Pit-Cnt

El senador frenteamplista Gustavo González, del Partido Socialista, llamó a "escuchar siempre al movimiento sindical" y señaló que "si se comprometió algo, hay que cumplirlo". Esto en referencia al debate que se abrió recientemente por la decisión que tomó el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de dejar afuera de la reforma del sistema jubilatorio algunas medidas recomendadas en el denominado diálogo social, lo que derivó en un crítico comunicado del Pit-Cnt, molesto con la resolución.

"Esperaré la fundamentación del MEF, la estudiaré, pero entiendo que las AFAP son un tema que siempre abren un debate profundo en el Frente Amplio y no estoy de acuerdo con que si se comprometió algo, no hacerlo", apuntó González en una rueda de prensa.

"El problema es que acá se blindan las AFAP", dijo González. "El Frente Amplio siempre debe escuchar a las organizaciones sociales y del campo popular", añadió, y consideró que este no parece ser el "momento oportuno" para abrir un nuevo debate por parte del gobierno.

Gustavo González, senador del Partido Socialista. Foto: Estefanía Leal

También el senador Óscar Andrade, secretario general del Partido Comunista, indicó que esta "no es una discusión técnica" y aseguró que el Frente Amplio está siendo testigo de "cómo te sabotean un acuerdo a partir de presiones de sectores financieros".

A su entender, según explicó en diálogo con el streaming Dopamina, los sectores financieros lograron "condiciones de decir 'estate quieto'" para que el gobierno no tomara algunas medidas recomendadas por el diálogo social: "Lo simbólico era el acuerdo, porque los contenidos todos son discutibles. Yo quiero afuera a las AFAP, sigo en contra, me parece perverso, más que compulsivo; lo que tiene más valor es el acuerdo, acordaron la central con el Frente Amplio y el gobierno en un tema que históricamente fue difícil como la seguridad social. Golpear el acuerdo te genera un problema, que no es la patria o la tumba pero es un problema porque golpean en tu perspectiva de acumulación".

Política MEF explica por qué deja fuera de la reforma jubilatoria uno de los planteos más polémicos del diálogo social Martín Vallcorba habló de las propuestas que finalmente se elevarán para reformar el sistema previsional tras las críticas del Pit-Cnt de que no se respetaron los acuerdos.

La explicación del MEF por la decisión que tomó el gobierno con las recomendaciones del diálogo social

Este miércoles el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, explicó por qué el gobierno dejó fuera de las propuestas que se elevarán para reformar el sistema de jubilaciones y pensiones uno de los planteos más polémicos que habían surgido del diálogo social.

La central obrera, que analiza por estas horas realizar un paro general el 11 de agosto, cuestionó al gobierno por entender que no está respetando los acuerdos alcanzados en el diálogo social. El mayor punto de discordia gira en torno a un planteo para reformar el régimen de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). Una de las recomendaciones incluidas en el documento final del diálogo social era cortar el vínculo comercial entre las AFAP y los usuarios y que las cuentas de ahorro individual pasaran a ser gestionadas de forma centralizada por un único organismo estatal, como el BPS u otro, manteniendo en las AFAP la función de inversión y rentabilización. Esta fue de una de las propuestas que más trajo polémica en el escenario político, pero finalmente el gobierno la descartó.

Vallcorba contó en Desayunos Informales (Teledoce) que, luego del diálogo social, se mantuvieron reuniones con "todos los actores que directa o indirectamente están involucrados en el pilar de ahorro individual", tanto públicos como privados, así como con "inversores locales e internacionales". Allí se trabajó en base a las recomendaciones y se depuraron las propuestas finales que el gobierno buscará implementar, y se descartó el mencionado planteo porque "hubo una evaluación respecto a si estábamos en condiciones de avanzar en esa dirección o no", y se concluyó que no.

Gabriel Oddone y Martín Vallcorba, jerarcas del MEF. Foto: Estefanía Leal/El País.

"No es lo mismo partir de la discusión de cuál es es el mejor diseño en teoría, en papel, que si ya tengo una serie de elementos que fueron condicionando la situación actual. Lo que ya tenemos nos condiciona. Si estuviéramos construyendo un sistema de cero, es el mejor diseño, pero hoy tenemos una serie de desarrollos que hay que considerarlos", detalló el jerarca.

De todas formas negó, en respuesta al Pit-Cnt, que no se estén respetando los acuerdos. En primer término porque el diálogo social no era un ámbito de construcción de políticas públicas, dijo, sino de orientaciones para elaborar una agenda de trabajo. Además rechazó que se esté yendo "en contra" del diálogo social porque, en lo que respecta al régimen de jubilaciones y pensiones, se abordarán planteos tales como garantizar el "derecho a cualquier persona a jubilarse a los 60 años" y alcanzar una "rebaja muy importante" en las comisiones que se cobran en el pilar de ahorro individual achicando los costos del sistema. En otra materia también estudiada en el diálogo social, Vallcorba destacó que el gobierno envió al Parlamento el proyecto para unificar las transferencias monetarias destinadas a reducir la pobreza infantil, con un aumento.

La mejora en el régimen jubilatorio, dijo Vallcorba, estará en tener "un sistema más integrado" con una "ventanilla única" para el trámite de retiro y con "jubilaciones más altas", para lo cual es necesario que las AFAP logren "mayor rentabilidad" en las inversiones que realizan para engordar los fondos depositados por los trabajadores.