AFAP: comunistas esperaban mayor alineamiento con el Diálogo Social y en el FA divisan debate por inversiones

La propuesta final que divulgó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre los cambios en el pilar de ahorro individual, que no tomó al pie de la letra las recomendaciones surgidas del Diálogo Social, volvió a poner sobre la mesa algunas de las diversas posturas con las que históricamente convive el Frente Amplio (FA), en este caso particular en lo referido al rol de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

En la coalición de izquierda, como en otros temas, conviven posturas más ortodoxas que abogan por la disolución de las AFAP y al mismo tiempo una visión más representativa de la línea del gobierno sobre la importancia de las administradoras en el régimen mixto de la seguridad social que rige en Uruguay desde 1996.

Como antecedente más visible sobre esta divergencia, basta remontarse a la campaña electoral de 2024, cuando desde filas del Partido Comunista y del Partido Socialista —y otros sectores afines— se militó por el plebiscito impulsado por el Pit-Cnt que tenía como objetivo eliminar el pilar de ahorro individual y consecuentemente a las AFAP.

Mientras tanto, el Movimiento de Participación Popular (MPP), Seregnistas y otras agrupaciones marcaron su rechazo a la reforma constitucional, aunque se comprometieron a que, en caso de llegar al gobierno, impulsarían un diálogo social, centrado especialmente en restablecer las condiciones que permitan jubilarse a los 60 años, una de las propuestas incluidas en la papeleta y, además, una promesa de campaña del oficialismo.

Aunque en la Cámara de Diputados la prioridad de los representantes del FA es, por el momento, la Rendición de Cuentas no dejaron de ser marcados reparos por la decisión de Economía de tomar algunas de las propuestas surgidas del Diálogo Social, pero no en su totalidad. Puntualmente, en lo referido a la creación de un organismo público centralizado que gestione las 1,7 millones de cuentas de ahorro individual, función que actualmente cumplen las administradoras República AFAP, Sura, Itaú e Integración.

Este miércoles, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, mantuvo una reunión con la bancada de diputados de su partido para detallar y profundizar en las líneas de acción que seguirá el Ejecutivo a partir de las recomendaciones del Diálogo Social.

Según reconstruyó El País, aunque Oddone reconoció que no se tomaron todas las propuestas, enfatizó en que no hay una contradicción porque lo puesto sobre la mesa por parte de Economía implica un avance en el "espíritu" de lo que se pretendía cambiar en lo referido a las AFAP, aunque —entienden desde ciertos sectores de la coalición de izquierda— quizás no con la profundidad esperada.

“(Las observaciones del Pit-Cnt) son razonables porque están en las recomendaciones. Pero esto es un proceso y el propio Diálogo Social establece salvaguardas para las recomendaciones en cuánto a contemplar la realidad económica en cada momento. A la luz de las actuales circunstancias nacionales e internacionales se toman decisiones. Acá no se termina nada y hay un camino marcado hacia la centralidad del proceso (por el planteo del desarrollo de una ventana única para el trámite jubilatorio)”, respondió el coordinador de bancada del FA, Carlos Varela, sobre los cuestionamientos que ya ha planteado la central sindical por el apartamiento de la recomendación en particular en lo vinculado a la administración de las cuentas de ahorro individual.

Desde el gobierno y legisladores oficialistas, en tanto, también se contemplaron las señales a nivel nacional e internacional que se estaba dando al momento de plantear modificaciones en el sistema de seguridad social, en un marco general y también en la antesala de una nueva licitación de notas de tesoro que emitió el gobierno este martes.

Política AFAP valoran propuesta del MEF de ampliar inversiones en activos del exterior, pero hay dudas por comisiones El planteo, que es un viejo reclamo de las administradoras de fondos para mejorar la rentabilidad, no fue aprobado en la reforma de la seguridad social debido a la falta de apoyo de Cabildo Abierto.

“Una noticia que confirma lo que todos sabemos y que es muy importante que todos cuidemos. La credibilidad y confianza de Uruguay es un logro de todos y está por encima de cualquier interés particular. El oportunismo político tiene límites. La reputación del país es uno de esos límites”, escribió Oddone en su cuenta de X.

Alineamiento y discusión a futuro

Mientras los distintos actores de la oposición —como Javier García, Pedro Bordaberry y Conrado Rodríguez, entre otros— celebraron la decisión del Ejecutivo de no avanzar en el traspaso del dinero de las AFAP a una única administradora estatal, a la interna del oficialismo —en particular de parte del Parido Comunista— sí se planteó que se esperaba que la propuesta final del gobierno hubiese estado más acorde todos los cambios planteados en el Diálogo Social.

Consultada por El País, la diputada por la 1001 Tatiana Antúnez reconoció que aunque el planteo del MEF va en la dirección de mejorar el régimen de AFAP, "no va alineado al 100% con relación a lo que surgió del Diálogo Social”.

“No obstante, no se abrió un debate ni se dio una discusión. Es de público conocimiento cuál es la postura del Espacio 1001. Juntamos firmas y defendimos los contenidos de una papeleta. No sería ninguna novedad que entendiéramos que el punto referido a las AFAP no está en sintonía con lo que surge del Diálogo Social ni con lo que planteaba la papeleta en su momento. El FA es una fuerza que tiene diversidad de posiciones y, sobre esa base, también se construyen acuerdos. Sobre las recomendaciones el ministerio entendió que debe tomar algunos caminos distintos”, matizó Antúnez, quien había planteado el tema en la reunión con las autoridades del MEF.

A su vez, de cara a que el proyecto de ley ingrese finalmente al Parlamento —se estima ocurrirá a fines de agosto, una vez que termine de tratarse la Rendición de Cuentas—, en el FA ya vislumbran una potencial discusión interna en la izquierda a raíz de la incorporación realizada por el MEF respecto a la ampliación de las posibilidades de inversión de activos en el exterior, en busca de obtener una mayor rentabilidad.

Se trata de una propuesta que fue impulsada sin éxito en 2023, debido a la falta de los votos de Cabildo Abierto, y que ahora es retomada en respuesta a un viejo reclamo de las administradoras, aunque no surge del documento ni de las propuestas planteadas por el Diálogo Social.

“Principio del sistema”

En un breve comunicado, la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) se expresó recién este miércoles luego de que trascendiera la propuesta de Economía para modificar algunos aspectos del régimen de ahorro individual, que entre los planteos, se propone el desarrollo de una ventanilla única para informar a los afiliados sobre su retiro y una centralización del trámite jubilatorio.

El gremio compuesto por las administrados previsionales privadas Sura, Itaú e Integración destacó “avances” en el proceso de negociación de 60 días con el gobierno y valoró “especialmente que la administración de las cuentas individuales y la responsabilidad fiduciaria de las AFAP se mantengan como principio del sistema”.

