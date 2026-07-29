Estados Unidos recibió un ataque "sorpresa" por parte de Irán luego de que Trump anunciara negociaciones

El ejército de Estados Unidos anunció que interceptó en la noche de este martes un ataque “sorpresa" por parte de Irán contra una base aérea estadounidense en Jordania. Ambas partes habían cesado el fuego durante el fin de semana, tras casi dos semanas de ataques nocturnos cruzados.

Se trata del primer ataque desde que el presidente Donald Trump afirmó que Washington y Teherán estaban negociando, y tuvo lugar pocas horas después de una reunión entre el mandatario y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En ese sentido, este miércoles Trump amenazó a Irán con una contundente respuesta: "Les golpearemos con fuerza. Van a recibir una paliza", insistió en diálogo con Fox News.

El republicano explicó que las fuerzas estadounidenses tuvieron solo unos minutos para interceptar y derribar los misiles balísticos lanzados por Teherán.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a los periodistas tras bajar del Air Force One. Foto: AFP

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) reivindicó hoy el ataque durante una jornada de renovado fuego cruzado, en la que EE.UU. y Arabia Saudita ejecutaron bombardeos de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak.

Washington respondió así a más de treinta ataques con drones dirigidos por la IRGC contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, según informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

Las nuevas hostilidades dispararon los precios del crudo de petróleo, que subieron más del 5% durante la jornada por los temores de que los combates afecten el suministro mundial. Después, el alza se moderó a cerca de un 4,6%.

EFE y AFP