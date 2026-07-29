Buena sintonía y objetivos en común: lo que dejó la "excelente reunión" entre Trump y Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó de “excelente” su reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en el marco de su visita a Washington, y destacó el objetivo compartido de impedir que Irán obtenga armas nucleares.

“Acabo de terminar una reunión excelente con el presidente Trump. Cuando digo excelente, no es solo un cumplido protocolario”, afirmó Netanyahu en declaraciones compartidas por su oficina.

“Fue una conversación de plena colaboración, de apoyo mutuo, con un entendimiento del objetivo compartido de garantizar que Irán no tenga armas nucleares, y también otros objetivos”, añadió.

El mandatario israelí calificó el encuentro como “una de las mejores conversaciones” que ha mantenido con Trump, a quien se refirió como “nuestro amigo”. Según explicó, en la reunión participaron también altos cargos de ambas delegaciones, lo que permitió “intercambiar ideas” y “coordinar” sobre cuestiones de seguridad y el futuro del Estado de Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reunido con el presidente de EE.UU. Donald Trump, en la Casa Blanca Foto: AFP

Fue el octavo encuentro entre ambos líderes desde que Trump asumió el cargo, en enero de 2025.

“Fue una reunión extremadamente positiva. El primer ministro y el presidente mantuvieron una conversación excelente y profunda sobre los principales temas de actualidad, entre los que destaca Irán”, declaró por su parte una fuente israelí a los periodistas, y agregó que ambos dirigentes reafirmaron “su compromiso inquebrantable” de impedir que Irán se haga con un arma atómica.

Nueva ruta en Ormuz

La guerra en Medio Oriente está en un impasse luego de que Estados Unidos suspendiera los ataques a Irán para abrir negociaciones.

Ayer el barril petróleo Texas cayó un 4,06%, hasta 79,26 dólares el barril, ante las conversaciones entre Irán y Omán para abrir una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz, que podría reanudar el flujo de crudo. El precio del barril de Brent también bajó un 4,83%, hasta 84,09 dólares, ante el aumento de las expectativas de una salida negociada al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, posan para una fotografía en la Casa Blanca. Foto: AFP

Trump-Zelenski

Otra reunión que mantuvo ayer Trump fue con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien también recibió en la Casa Blanca. Allí hablaron sobre la autorización de Estados Unidos para que Ucrania fabrique por su cuenta sistemas de misiles estadounidenses Patriot para defenderse de ataques rusos.

Zelenski publicó un mensaje en X acompañado de varias fotografías del encuentro, que estuvo cerrado a la prensa.

El ucraniano calificó de “buena” la reunión con Trump, al que agradeció por la labor conjunta para “proteger las vidas de los ucranianos y promover la paz”. “Hablamos sobre las licencias para la producción de interceptores Patriot y otras ideas que podrían ser de ayuda. También conversamos sobre diplomacia, es importante revitalizar el proceso diplomático. Nuestros equipos coordinarán los detalles de futuras comunicaciones”, escribió Zelenski en inglés.

“Agradezco a Estados Unidos su firme apoyo”, concluyó.

En un breve mensaje en X, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la reunión fue “positiva y “productiva”, al igual que la sostenida poco después entre Trump Netanyahu.

Los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent, y de Guerra, Pete Hegseth, también participaron en la reunión con Zelenski, según las imágenes compartidas en X, donde se los puede ver sonrientes posando en el Despacho Oval.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Zelenski continúa presionando a sus aliados occidentales para obtener sistemas adicionales de defensa aérea y munición para hacer frente a los ataques con drones rusos.

Mientras, los esfuerzos de Trump para lograr la paz entre Ucrania y Rusia, una de sus principales promesas de campaña, permanecen estancados y sin avances concretos. EFE, AFP

Unas personas pasan junto a vehículos dañados estacionados en una calle tras ataques con misiles en Kiev. Foto: AFP

Funeral del senador Lindsey Graham

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, asistieron ayer martes en Washington al funeral del senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales halcones de la política exterior estadounidense. Los restos de Graham, fallecido a los 71 años, recibieron un homenaje de cuerpo presente en el Capitolio y luego fueron trasladados a la Catedral Nacional, donde tuvo lugar un servicio funerario. Trump, uno de los oradores, recordó a su estrecho colaborador en el Congreso como un “querido amigo”, “un respetado estadista” y alguien “único e inigualable”. Graham murió en Washington el pasado 11 de julio a causa de una emergencia cardíaca, después de regresar de un viaje a la cumbre de la OTAN en Turquía y a Ucrania, donde se había reunido con Zelenski.