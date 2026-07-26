Se alejan las elecciones libres en Venezuela según declaraciones de Trump y una sombra cae en el ánimo de los habitantes

Distintos temas sacuden a los venezolanos en estos días, cuando los fallecidos de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, suman más 5.500 decesos, según datos oficiales. El presidente estadounidense Donald Trump consideró, por su lado, que el país caribeño aún no está preparado para unas elecciones libres, lo que también enlutó el ánimo local. Mientras tanto, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció que Venezuela se retirá de la Corte Penal Internacional (CPI).

Por lo pronto, la ONG venezolana Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, rechazó ayer sábado la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), que no tendrá efectos inmediatos, y recordó que las investigaciones abiertas hasta ahora y durante el próximo año no se verán afectadas por este retiro.

A través de X, Provea subrayó que la salida de Venezuela entraría en vigencia un año después, por lo que los presuntos crímenes cometidos dentro de este período, además de los previos, podrán ser investigados y sus responsables condenados en el futuro.

Asimismo, mencionó que el Estatuto de Roma -el tratado que creó la CPI- establece que la retirada “no afectará la cooperación con la Corte en relación con las investigaciones y los procedimientos penales respecto de los cuales el Estado que se retira tenía el deber de cooperar y que se iniciaron con anterioridad a la fecha en que la retirada surtió efecto”.

“Se mantienen las obligaciones de cooperación del Estado venezolano, incluido el cumplimiento de órdenes de captura que puedan hacerse públicas en el futuro”, señaló la organización.

El viernes, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció la decisión del Gobierno de renunciar al Estatuto de Roma, al considerar que la CPI actúa con un “sesgo” que concentra su labor de forma “desproporcionada” en países africanos y latinoamericanos, y responde a intereses ajenos a la justicia internacional.

Trump

Venezuela no está lista aún para elecciones pero ha hecho “muchos progresos”, declaró el pasado viernes el presidente Trump.

La presidenta Delcy Rodríguez asumió el poder de forma provisional en enero, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York a la espera de juicio.

La oposición exige que se aceleren las negociaciones para la convocatoria de comicios. “En lo que respecta a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para ellas, pero, vaya, ha habido muchos progresos”, declaró a periodistas el mandatario en el Despacho Oval. Según Trump, “Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico”.

“La cantidad de petróleo que está saliendo de Venezuela ahora mismo, incluso antes de que todas las grandes compañías se dispongan a ir allí”, comentó el mandatario. “Es un territorio muy fértil”, añadió.

Trump dio rápidamente su beneplácito al levantamiento de sanciones contra Venezuela una vez que el nuevo gobierno decidió acatar sus condiciones.

Washington se muestra satisfecho con la colaboración venezolana, en especial en el sector petrolero, en medio de la crisis en el Golfo y la guerra con Irán, que ha llevado al precio del crudo a precios muy elevados. Trump pone a Venezuela como “ejemplo” de lo que se puede lograr en Cuba, la isla comunista a 145 km de las costas de Florida a la que amenaza regularmente con algún tipo de acción militar, al mismo tiempo que le impone drásticas sanciones.

La oposición política venezolana denuncia que aún hay centenares de presos entre rejas.

Con información de EFE y AFP