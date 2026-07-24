Trump dice que Venezuela "no está preparada" para elecciones y que "es un territorio fértil" de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este viernes al gobierno interino de Venezuela. La presidenta Delcy Rodríguez asumió el poder de forma provisional en enero tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York a la espera de juicio.

Consultado por las exigencias de la oposición venezolana sobre que se aceleren las negociaciones para la convocatoria de comicios, Trump respondió desde el Despacho Oval que "en lo que respecta a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para ellas, pero, vaya, ha habido muchos progresos". Según Trump "Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico".

"La cantidad de petróleo que está saliendo de Venezuela ahora mismo, incluso antes de que todas las grandes compañías se dispongan a ir allí…", comentó el mandatario. Y añadió que el país "es un territorio muy fértil".

El presidente estadounidense levantó rápidamente las sanciones contra Venezuela una vez que el nuevo gobierno comenzó a acatar sus condiciones. Washington se muestra satisfecho con la colaboración del gobierno de Rodríguez, y en especial con el sector petrolero dada la crisis en el Golfo y la guerra con Irán, que ha llevado al precio del crudo a precios muy elevados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas este viernes 24 de julio de 2026. MANDEL NGAN/AFP fotos

Trump pone a Venezuela como "ejemplo" de lo que se puede lograr en Cuba, la isla de régimen comunista a 145 km de las costas de Florida a la que amenaza regularmente con algún tipo de acción militar, al mismo tiempo que le impone fuertes sanciones.

"Saben, soy muy popular en Venezuela porque estamos devolviendo una economía tremenda al país", añadió.

La oposición política venezolana denuncia que aún hay centenares de presos entre rejas, y que figuras del gobierno siguen de hecho en las listas de los más buscados por parte del Departamento de Justicia estadounidense.

Trump ha lanzado en ocasiones la idea, a través de su plataforma Truth Social, de que Venezuela se convierta en el 51º estado de su país.

AFP