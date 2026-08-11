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"Una idea interesante": Trump responde a Irán y también exige indemnización por las consecuencias de la guerra

Luego que el régimen iraní le exigiera al presidente de Estados Unidos ser compensado por las consecuencias de la guerra, Trump se sumó al reclamo y solicitó una compensación a Teherán.

El País
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11/08/2026, 03:10
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras aborda el Air Force One el 9 de agosto de 2026 en el aeropuerto de Morristown.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras aborda el Air Force One.
Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió ayer lunes a Irán que su país también exige una indemnización por los daños causados por la República Islámica, después de que el régimen iraní pidiera a Washington ser compensado por las consecuencias de la guerra.

“Es una idea interesante porque ahora también exijo compensación a Irán por todas las personas que han matado y herido gravemente con sus bombas en carreteras y en los numerosos conflictos por los que son famosos”, escribió en su red Truth Social.

Trump puso como ejemplo el atentado de Al Qaeda en el año 2000 contra el destructor USS Cole, en el que murieron 17 estadounidenses y en el que Estados Unidos acusa a Irán de haber estado involucrado. El mandatario también dijo que Irán debería compensar a las familias de los miles de manifestantes muertos durante la represión de las protestas por parte del régimen de los ayatolás en los últimos 50 años.

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Foto: EFE

“He instruido a mis representantes para que incluyan firmemente esto en todas y cada una de las futuras negociaciones”, apuntó.

Trump publicó este mensaje después de que Irán difundiera el sábado una lista de exigencias que, según afirmó, Estados Unidos debe cumplir antes de reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. EFE

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