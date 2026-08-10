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El País Economía y mercado

El secretario del Tesoro de Estados Unidos sostiene que la creciente brecha entre ricos y pobres "ha terminado"

Los consumidores siguen nerviosos y la administración Trump corre el riesgo de cometer el mismo error político que su antecesor Biden, al minimizar la preocupación por la inflación y el costo de vida.

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The New York Times
10/08/2026, 04:00
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Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.
Foto: AFP

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