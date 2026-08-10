El secretario del Tesoro de Estados Unidos sostiene que la creciente brecha entre ricos y pobres "ha terminado"
Los consumidores siguen nerviosos y la administración Trump corre el riesgo de cometer el mismo error político que su antecesor Biden, al minimizar la preocupación por la inflación y el costo de vida.
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