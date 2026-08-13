Una maniobra secreta y un contenedor de catering: revelan nuevos detalles del operativo de escape de Donald Trump

El presidente Donald Trump subió a bordo del Air Force One el 8 de julio como parte de una estratagema. En el último día de la cumbre de la OTAN en Turquía, Trump subió la escalera del avión que debía llevarlo en la primera etapa de su viaje de regreso a casa. Saludó brevemente a las cámaras y desapareció dentro de uno de los emblemáticos Boeing 747 azul celeste que han servido como Air Force One durante décadas. Luego, salió sigilosamente del avión, oculto dentro de un contenedor de catering.

Posteriormente, Trump fue trasladado a un avión militar para un vuelo clandestino desde Turquía. El Boeing 747, repleto de periodistas, funcionarios de la Casa Blanca, asesores y otras personas, despegó a pesar de lo que se consideró una amenaza creíble por parte de Irán contra el Air Force One.

La última amenaza surgió cuando Trump comenzaba su último día en Turquía. Según dos funcionarios con conocimiento de la amenaza, la inteligencia estadounidense obtuvo múltiples flujos de información durante la noche: que los iraníes sabían con precisión dónde se alojaba Trump, incluyendo en qué piso, y que se había visto a alguien en las inmediaciones de la cumbre de la OTAN con un misil portátil.

No todos los que viajaron en el avión sin Trump estaban al margen de la situación. El secretario de Estado, Marco Rubio, conocía la amenaza y voló en el avión después de haber participado en la planificación de la operación para sacar clandestinamente al presidente de Turquía, según dos funcionarios estadounidenses.

Entre los demás altos funcionarios que viajaron en el avión sin el presidente se encontraban el secretario del Tesoro, Scott Bessent; Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca; y Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump; así como otros miembros del personal de la Casa Blanca. No estaba claro si todos estaban al tanto de la amenaza. El elaborado engaño, del que informó por primera vez The Washington Post, terminó sin que ni el Air Force One ni el avión militar que transportaba a Trump sufrieran daños.

El Air Force One con un contenedor de servicio de catering adyacente al fuselaje, el 8 de julio de 2026 en Ankara, Turquía. Foto: AFP

La secuencia

Antes de abandonar la cumbre, Trump publicó en las redes sociales que, “por los viejos tiempos”, volaría en el antiguo Air Force One en lugar del lujoso 747-8 donado por Catar en el que había llegado. Trump subió al avión, el más antiguo, por la parte delantera, a la vista de las cámaras. Los periodistas que viajaban con él subieron por la parte trasera y recibieron instrucciones de mantener las persianas de las ventanillas bajadas.

Lo que se desconocía en ese momento es que, al parecer, Trump fue sacado rápidamente de ese avión a través de un contenedor de catering situado en el lado opuesto. Posteriormente, fue trasladado a un tercer avión, con el que voló en secreto hacia Gran Bretaña. Este tercer avión parece haber sido una variante militar del Boeing 757, conocida como C-32A, que estaba estacionada junto al 747 Air Force One en la pista de aterrizaje en Turquía.

El nuevo Air Force One de Trump, el avión donado por Catar, llegó horas antes que los otros dos aviones a la base militar de Mildenhall en Inglaterra. Según las transmisiones en directo y las fotografías de esa noche capturadas por aficionados a la aviación y revisadas por el Times, llegó a las 18:26 hora local. El C-32A llegó a las 22:20 y el antiguo Air Force One llegó nueve minutos después, a las 22:29.

No existen datos de vuelo registrados para este C-32 A.

Tras su llegada a Mildenhall, Trump fue trasladado discretamente de vuelta al antiguo Air Force One. Según un funcionario estadounidense, el lunes, Trump fue llevado en vehículo desde el avión en el que había llegado hasta el antiguo Air Force One. Luego, abordó el avión por una entrada diferente y desembarcó a la vista de los periodistas, como solía hacer. Se lo pudo ver caminando por la pista de aterrizaje, donde abordó el avión donado por Catar y voló de regreso a Washington.

Por Eric Schmitt, Maggie Haberman, Aric Toler, Jamie Leventhal, Simon Ducroquet y Yuliya Parshina-Kottas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One el 11 de agosto de 2026. Foto: AFP

“Simplemente sigo instrucciones”

Tras recibir información sobre la amenaza iraní, los funcionarios estadounidenses comenzaron de inmediato a elaborar un plan. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, fue fundamental para evaluar la amenaza y decidir cómo responder.

Caine no es ajeno a las tácticas de distracción: su último cargo fue el de enlace del Pentágono con la CIA, y ayudó a idear las tácticas de desvío durante la Operación Martillo de Medianoche, cuando las fuerzas estadounidenses atacaron las instalaciones nucleares de Irán en junio de 2025.

El martes por la noche, en sus primeras declaraciones públicas sobre la evacuación secreta, Trump dijo que la decisión no había sido suya. “En realidad, todo depende del Servicio Secreto”, declaró a los periodistas tras regresar de Ohio. “Simplemente sigo sus instrucciones”.

Las imágenes revisadas por The New York Times no ofrecen una vista clara y continua del contenedor de catering, pero parece que el contenedor es trasladado en camión desde la parte delantera del antiguo Air Force One hasta la parte trasera del C-32 A.