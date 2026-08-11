Polémica por operación secreta para proteger a Donald Trump que puso en riesgo a periodistas de un ataque iraní

Una operación secreta del gobierno de Estados Unidos ha suscitado polémica en las últimas horas. Según trascendidos de prensa, el presidente Donald Trump se escondió en un contenedor de catering tras haber salido a escondidas de su avión oficial, antes de que despegara. Adentro permanecían periodistas y personal aparentemente en riesgo de un ataque iraní.

El Washington Post informó el lunes que Trump salió del avión presidencial cuando estaba en tierra en Turquía el 8 de julio, mientras su equipo de seguridad ponía en marcha un plan para evadir una amenaza de asesinato.

Algunos medios cuyo personal viajaba en el vuelo expresaron su enojo por haber servido sin saberlo como "señuelos", mientras que otros se quejaron de engaño y falta de comunicación por parte de la Casa Blanca.

Trump subió al avión presidencial a la vista de las cámaras de TV y fotógrafos. Luego, según los informes, el presidente abandonó rápidamente el avión, entrando en uno de los contenedores de suministro para abordar una aeronave más pequeña de la Fuerza Aérea estadounidense situada cerca.

Una docena de periodistas que viajaban en una sección separada del Air Force One, sin acceso al presidente, no se enteraron del cambio y salieron de Turquía en el avión a pesar de la aparente amenaza de Irán, en medio de la guerra con Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aborda el Air Force One este 11 de agosto de 2026. ANNA MONEYMAKER/AFP fotos

Había una “amenaza creíble"

Existía una amenaza iraní creíble contra el presidente, dijo al Post un funcionario estadounidense. Los despachos enviados por los reporteros que iban a bordo mencionaron una orden del Servicio Secreto de bajar las persianas de las ventanas durante el despegue, una instrucción inusual fuera de las zonas de combate.

El viaje de Trump a la cumbre de la OTAN en Turquía ya había sido noticia después de que llegara en un lujoso Boeing 747 regalado por Catar y reacondicionado para transportar al presidente. Pero, según los informes, no estaba equipado con sistemas de seguridad antimisiles y se recurrió al antiguo Air Force One.

El presidente afirmó en ese momento que el nuevo avión estaba siendo enviado delante para que las tropas estadounidenses en Reino Unido lo visitaran, como un gesto. En una escala en Reino Unido, Trump regresó al avión regalado por Catar para el vuelo a Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "desembarcando" del Air Force One en Reino Unido para luego continuar su viaje a Turquía, el 8 de agosto de 2026. SAUL LOEB/AFP fotos

Consultado en ese momento por qué se había pedido a los medios que bajaran las persianas de las ventanas, dijo: "Porque probablemente están en un vuelo peligroso debido a los sacos de inmundicia con los que tenemos que lidiar". Y agregó: "Si yo me voy, ustedes se van. ¿Verdad?", dijo Trump a los periodistas. "Quizá algún día quieran cambiar de profesión".

La Casa Blanca aún no ha respondido directamente al supuesto intercambio de aviones.

"Hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y usamos todas las herramientas a nuestra disposición para hacer frente a esas amenazas", dijo el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de abordar en el Air Force One el 11 de agosto de 2026. ANNA MONEYMAKER/AFP fotos

En el año 2000, Bill Clinton cambió de avión presidencial en el último momento mientras viajaba de India a Pakistán, utilizando una aeronave señuelo que transportaba agentes del Servicio Secreto.

La visita de Joe Biden a Ucrania en 2023 también estuvo rodeada de un estricto secreto durante un largo viaje en avión y tren, aunque iba acompañado por un reportero y un fotógrafo.

AFP