La congresista Alexandria Ocasio-Cortez surge como líder del Partido Demócrata en Estados Unidos

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, una de las principales figuras del ala izquierdista del Partido Demócrata, afirmó ayer domingo que no descarta presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 para suceder al mandatario republicano Donald Trump.

Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, hizo esas declaraciones a la cadena ABC al ser preguntada por una reciente encuesta de la Universidad de Nuevo Hampshire que la sitúa como favorita para las primarias presidenciales demócratas. “No he descartado la posibilidad y me siento muy honrada por el enorme apoyo que recibo”, respondió la congresista, de 36 años, que, no obstante, aseguró que ahora está “concentrada” en lograr su reelección por su distrito de Nueva York en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Ocasio-Cortez tampoco descartó competir en las primarias demócratas contra el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, para intentar arrebatarle su escaño por Nueva York en 2028. A su juicio, la reciente victoria de Abdul El-Sayed en las primarias demócratas para el Senado en Michigan demuestra que el partido está experimentando una “renovación”.

Ocasio-Cortez es considerada una heredera política del senador Bernie Sanders, exaspirante a la candidatura presidencial demócrata.

EFE