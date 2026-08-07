Trump firma decreto para impedir el "turismo" de ciudadanía por nacimiento y amplía control de redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto para volver a intentar impedir el llamado "turismo de nacimiento", en relación a mujeres extranjeras que dan a luz en Estados Unidos para que el hijo adquiera la ciudadanía norteamericana.

La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, y el Tribunal Supremo del país invalidó en junio una orden ejecutiva de Trump que buscaba restringir ese derecho para los hijos de inmigrantes en situación irregular.

El mandatario sostiene que la Decimocuarta Enmienda ha sido interpretada erróneamente y que fue aprobada en 1868, tras la guerra civil estadounidense, con el objetivo de otorgar la ciudadanía únicamente a los hijos de esclavos.

Hoy aseguró que este nuevo intento será un "ajuste" a ese derecho. "Lo que hemos visto en los últimos años son redes delictivas organizadas que establecen un sistema mediante el cual decenas de miles de personas pueden venir a este país de forma organizada y dar a luz aquí únicamente con el propósito de obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento" explicó a los periodistas en el Despacho Oval.

Visa de EE.UU. Foto: Embajada de estados Unidos en Uruguay

"Este decreto adopta una serie de medidas destinadas a combatir ese tipo de prácticas organizadas. Nos centramos mucho en negar visas a personas de las que tenemos motivos para creer que vienen con ese propósito. Visas tanto para los padres que participan, como para las personas que organizan estas redes" añadió.

Trump había prometido durante la campaña limitar la ciudadanía para los hijos de migrantes en situación irregular, una medida que firmó el mismo día de su investidura para su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, y que abrió una etapa de políticas migratorias más restrictivas.

Control de la vida privada

Por otro lado, el gobierno estadounidense también anunció hoy que ampliará el control de las redes sociales de los ciudadanos extranjeros solicitantes de visados, incluidos los periodistas extranjeros.

"El control de los perfiles en línea tiene como objetivo permitir a los solicitantes demostrar que cumplen los requisitos para obtener un visado en virtud de la legislación estadounidense y garantizar que ninguna persona represente un riesgo para la seguridad de Estados Unidos", declaró en un correo electrónico a la AFP un portavoz del Departamento de Estado.

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Esto ya se aplica a numerosos tipos de visados para entrar en Estados Unidos, entre ellos los de estudiantes extranjeros o participantes en intercambios culturales, que deben modificar la configuración de sus perfiles para hacerlos públicos.

A partir de ahora también se aplicará a los periodistas extranjeros y a ciertos ciudadanos de México y Canadá.

La política es criticada por ONG´s que invocan la protección de la vida privada.

Con información de AFP y EFE