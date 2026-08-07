El gobierno de Trump escala la presión sobre Cuba y sanciona a militares y entidades del régimen comunista

Estados Unidos sancionó ayer jueves a cinco entidades estatales y ocho funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera. “Hoy, la Administración (de Donald) Trump adopta nuevas medidas para proteger nuestra seguridad nacional mediante la imposición de sanciones a entidades e individuos que facilitan las relaciones militares de La Habana y los envíos de armas al régimen cubano”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

Estas nuevas sanciones son una vuelta de tuerca en las presiones de Estados Unidos para forzar cambios económicos y políticos en la isla comunista.

En la lista de sancionados, está la empresa Tecnoimport, la sociedad mercantil Duna S.A., la Unión de Industria Militar (UIM) y la empresa militar industrial Yuri Gagarin. También la Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados (Tecnotex), una subsidiaria del conglomerado militar empresarial Gaesa, sancionado anteriormente.

Entre los funcionarios sancionados se encuentran el ministro de las Fuerzas Armadas cubanas, el jefe de Estado Mayor, Roberto Legrá Sotolongo, el responsable de Relaciones Exteriores de ese ministerio, José Antonio Remón Rodríguez, y su director económico, Oscar Enrique Biosca Gallego. También los agregados militares en Rusia, Mónica Milián Gómez, y en China, Waldo Pérez Cortés. EFE