El presidente chino Xi Jinping visitará Corea del Norte para reactivar su relación enfriada en la última década

El presidente chino, Xi Jinping, iniciará hoy lunes una visita de Estado de dos días a Corea del Norte, la primera en siete años, con la que Pekín busca reafirmar su influencia sobre su vecino en plena aproximación de Pionyang a Moscú y reactivar una relación que llegó a enfriarse en la última década. El viaje, previsto del 8 al 9 de junio, se produce semanas después de la cumbre entre Xi y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la cual la Casa Blanca aseguró que ambos habían confirmado una “meta compartida” de desnuclearizar Corea del Norte.

En opinión de Chris Green, consultor principal para la península coreana en International Crisis Group, la presencia de Xi en Pionyang “refuerza al régimen norcoreano tanto en lo simbólico como en lo práctico”, después de que el líder de ese país, Kim Jong-un, rompiera con la costumbre al viajar a Pekín en septiembre del año pasado para participar en los actos conmemorativos del Día de la Victoria. “Los dirigentes de Pionyang suelen preferir las reuniones bilaterales con otros líderes y evitan los foros multilaterales. Pero Kim siguió el guion de Xi, reactivando una relación que se había enfriado algo, y ahora está siendo recompensado”, afirma el experto, que prevé una visita “cargada de simbolismo”, pero con escasos anuncios.

Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, aseguró ayer domingo que el estatus nuclear de su país era “irreversible” y una “realidad innegable”, y desmintió el anuncio de la Casa Blanca según el cual Pekín habría asumido junto a Washington como “meta compartida” la desnuclearización de Corea del Norte.

Principal socio y aliado histórico de Pionyang, China se ha opuesto tradicionalmente al programa nuclear norcoreano y ha respaldado resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra el hermético país, pero en los últimos años ha rebajado el peso público de esa discrepancia en favor de la estabilidad regional y de la coordinación política con Kim.

EFE