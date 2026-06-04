Cancillería anunció el inicio del proceso para que ciudadanos chinos ingresen a Uruguay sin visa

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, anunció este jueves el inicio de un proceso para que los ciudadanos chinos ingresen a Uruguay sin visa. El anuncio se dio en el marco de una despedida del embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong, quien concluirá en los próximos días su misión diplomática.

Cancillería indicó que se comunicó esta medida "por indicación del presidente Yamandú Orsi". Además, se informó que la iniciativa "favorecerá especialmente el creciente turismo de esa parte del mundo". Además, esta medida es "en reciprocidad a la tomada por las autoridades chinas a comienzos de 2025".

El ministerio expresó que la propuesta "permitirá multiplicar" el sector turístico "tan sensible para el desarrollo económico del país".

Por indicación del presidente Orsi, el canciller Lubetkin anunció hoy en la despedida del embajador Huang Yazhong el inicio del proceso para que los ciudadanos chinos ingresen a Uruguay sin visa, lo que favorecerá especialmente el creciente turismo de esa parte del mundo. Esta… pic.twitter.com/lqqeG3qdod — Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@CancilleriaUy) June 4, 2026

Huang Yazhong, embajador de China en Uruguay. Estefania Leal/Archivo El Pais

China había extendido la exención de visas a viajeros uruguayos

En noviembre de 2025, el gobierno chino tomó la decisión de extender su política de exención de visas —que regía desde junio de 2025—, hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida, anunciada por Mao Ning, vocero de la cancillería china, abarca a más de 40 países, incluido Uruguay.

Esto significa que las personas que tengan pasaportes de los países incluidos en la medida pueden entrar a China sin necesidad de sacar una visa, siempre y cuando viajen por motivos de negocios, turismo, visitar familiares o amigos, o tránsito. Pueden quedarse en China por no más de 30 días sin la visa, según detalla la web del ministerio chino.

Avión volando en el aire, imagen ilustrativa. Foto: Freepik.

Ning también anunció que se agregará a Suecia a la lista de los países incluidos en la exención del visado.

La iniciativa se enmarca en una serie de pasos adoptados por Pekín desde 2023 para reactivar el turismo y los vínculos internacionales tras el prolongado cierre de fronteras por la pandemia.

China ya había extendido de 15 a 30 días el período de exención de visado para países como España y ha firmado acuerdos de exención recíproca con otra veintena de estados.

Actualmente, China es el principal socio comercial de países como Uruguay, Brasil, Chile y Perú, y ha incrementado su presencia en América Latina a través de proyectos de infraestructura y comercio vinculados a su iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda.

Con información de EFE