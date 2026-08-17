Rusia y Ucrania intensifican ataques de largo alcance y dejaron al menos 19 civiles muertos en un solo día

Los ataques entre Ucrania y Rusia dejaron al menos 19 muertos ayer domingo, en plena ofensiva cruzada con drones y misiles, que golpearon infraestructuras civiles a ambos lados del frente.

En un clima de estancamiento, los dos países en guerra han intensificado considerablemente los ataques de largo alcance, llevando al menos en Ucrania el número de víctimas civiles a su nivel más alto desde los primeros meses de la guerra lanzada por Moscú en 2022.

En Rusia, una oleada de drones ucranianos mató a cinco personas en una zona residencial de la región de Rostov, en el sur del país, según informó el gobernador regional Yuri Slusar.

Otras tres personas murieron en las regiones de Bélgorod y Moscú, y otras cuatro en los territorios ucranianos controlados por Rusia.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, describió el ataque como “uno de los más masivos con drones en la memoria reciente”.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que había interceptado 822 drones en todo el país durante la noche.

En Ucrania, una andanada de drones y misiles rusos mató a dos personas e hirió a 14 en la planta siderúrgica de ArcelorMittal en Krivói Rog, ciudad natal del presidente Volodimir Zelenski. La planta, de uno de los mayores productores de acero de Ucrania, informó de que detuvo parcialmente sus operaciones después de que el ataque dañara sus principales instalaciones de producción.

Un segundo ataque en la misma ciudad dejó un muerto.

Los ataques también alcanzaron otras regiones, matando a dos personas en la región suroriental de Zaporiyia, a una en la región fronteriza de Sumi y a otra en Donetsk.

En Kiev, el bombardeo alcanzó un popular mercado de libros al aire libre en Pochaina, conocido como un lugar donde encontrar volúmenes raros y de anticuario.

En una publicación en redes sociales sobre el ataque nocturno, Zelenski afirmó que “allá donde los rusos pueden alcanzar con sus misiles balísticos, atacan infraestructura civil”.

En la última semana, dijo, las ciudades ucranianas han sido castigadas con “más de 1.550 drones de ataque, casi 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles”, mientras volvió a pedir a los aliados que proporcionen más defensa antiaérea.

Los ataques lo obligan Campaña de Putin lejos de Moscú Los masivos ataques con drones han obligado al presidente ruso, Vladímir Putin, a hacer campaña electoral lejos de la Rusia europea, a miles de kilómetros de Moscú, pero también le han permitido descubrir Siberia y el Lejano Oriente ruso. Aunque ocupa tres cuartas partes de la superficie de la Federación Rusa, Siberia cuenta sólo con unos 36 millones de habitantes, la cuarta parte de la población total (unos 145 millones). Es decir, no es el principal granero electoral del partido oficialista, Rusia Unida. El Kremlin mantiene que Putin nunca tiene vacaciones, pero el jefe del Estado suele tomarse todos los años varias semanas de asueto entre finales de julio y mediados-finales de agosto. En este caso, el descanso, que le llevó a 7.000 kilómetros de Moscú, coincidió con la campaña de las primeras elecciones legislativas de toda la guerra. La gira siberiana de Putin comenzó el 24 de julio y continúa. El mandatario ha sufrido un desplome en los sondeos de opinión de unos 15 puntos en los últimos meses. Por ello, necesitaba encabezar una campaña activa con mensaje unificador para su país y bajo el lema ‘Todo por la victoria’. EFE

"Amazon ruso"

Ucrania aseguró ayer que sus ataques contra el gigante del comercio electrónico Wildberries, el Amazon ruso, han dejado fuera de servicio a siete de los diez mayores centros logísticos de la compañía.

“Ucrania ha dejado fuera de servicio 7 de los 10 mayores centros logísticos de Wildberries”, señaló el Ministerio ucraniano de Defensa en la red social Facebook.

El ataque contra la empresa se produjo cuando varios drones fueron lanzados contra la región de Moscú.

Además del almacén de Domodédovo, también dejó de funcionar el centro logístico de la empresa situado en el parque industrial Kóledino, según Defensa.

Según Kiev, era el almacén de Wildberries de mayor superficie, con 250.000 metros cuadrados. Esta semana el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania cifró en más de 100.000 millones de rublos (1.051 millones de euros o 1.214 millones de dólares) los perjuicios económicos causados a Wildberries con sus ataques de drones de larga distancia. Según dijo, Ucrania ha provocado incendios y la destrucción de al menos 14 centros logísticos de la empresa.

Zelenski justifica los ataques ucranianos a Wildberries, que comenzaron a mediados de julio, con el argumento de que la compañía rusa almacena suministros militares y componentes para drones.

Terminales y barcos

El ejército ruso atacó ayer terminales y barcos en el puerto ucraniano de Odesa y sus inmediaciones, tras rechazar la propuesta de Kiev de declarar una moratoria a las operaciones contra objetivos en el mar Negro.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en el bombardeo fueron golpeados tres buques mercantes y dos petroleros que supuestamente portaban equipos militares y combustible para el ejército enemigo.

Además, fue destruido un barco que transportaba armamento occidental en aguas al este del puerto de Odesa.

Drones rusos también atacaron patrulleras ucranianas atracadas a unos 138 kilómetros al suroeste de Odesa y una fábrica de ensamblaje de drones acuáticos a unos 40 km de la citada ciudad.

Por su lado, el ejército de Ucrania asegura haber golpeado el pasado miércoles cuatro buques de guerra en el puerto de Novorossíisk, el más importante de Rusia.

Con información de EFE y AFP