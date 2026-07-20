Ucrania ataca a dos petroleros y otros barcos rusos en el Mar Negro; Rusia lanza miles sobre Kiev

Fuerzas de Defensa de Ucrania han atacado tres petroleros y otros dos buques rusos en el Mar Negro, utilizando drones aéreos y marítimos, mientras ambos países continúan intentando interrumpir las principales rutas de exportación del otro. Rusia también atacó la capital ucraniana, Kiev, con una andanada de misiles.

“El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) llevó a cabo ataques exitosos contra el petrolero ruso de la ‘flota en la sombra’ ‘Avero’ en el Mar Negro, así como contra tres depósitos de petróleo en el territorio de Stavropol de la Federación Rusa”, informó el SBU ayer domingo.

Según el SBU, el buque “Avero” transportaba petróleo crudo ruso a China e India y había sido sancionado por Ucrania. El SBU informó que el petrolero fue atacado por un dron marítimo “Mamai” y publicó un video del ataque.

El “Avero” se convirtió en el cuarto gran buque tanque de la clase “Suezmax”, capaz de transportar volúmenes especialmente grandes de petróleo, alcanzado por la SBU en los últimos diez días. Otros dos buques cisterna, así como un buque de carga seca y una grúa flotante, fueron alcanzados en el Mar Negro por drones aéreos lanzados por las Fuerzas de Vehículos No Tripulados de Ucrania, según informó también su comandante, Robert “Madiar” Brovi.

Según él, 176 buques rusos en los mares Negro y de Azov han sido atacados con drones desde principios de mes.

Los ataques han paralizado el 75% de la capacidad del ferry de Kerch, que conecta la Crimea ocupada con Rusia, afirmó Brovdi.

Según Brovdi, para proteger a los barcos restantes de los drones ucranianos, Rusia está desviando hasta 200 equipos de drones de su unidad “Rubikon” del frente de batalla.

Los ataques contra los petroleros rusos, así como contra otras infraestructuras petroleras en Rusia, constituyen “una respuesta justa y precisa” a los ataques rusos, declaró el presidente ucraniano, Volodymir Zelenski.

Ucrania afirma que este tipo de operaciones complican la exportación de petróleo ruso, privan al Kremlin de los ingresos que se utilizan para financiar la guerra contra Ucrania y reducen la capacidad de Rusia para abastecer de combustible a sus tropas.

En respuesta a los ataques ucranianos, Rusia ha intensificado recientemente sus ataques contra la infraestructura portuaria ucraniana en la región de Odesa, que se han prolongado durante los últimos años, y ha atacado varios buques civiles con bandera extranjera en la zona.

Estos ataques han generado preocupación sobre el futuro de las exportaciones de cereales de Ucrania, que sigue figurando entre los diez principales exportadores mundiales de trigo, aceite de girasol, cebada y maíz. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, misiles rusos atacaron Pivdenne, donde se encuentra uno de los tres puertos más grandes, ayer.

Contra Kiev

La capital ucraniana, Kiev, fue sacudida entre sábado y domingo por una andanada de misiles rusos que dejaron al menos un muerto y cinco heridos, un día después de que Ucrania lanzara una mortal oleada de drones contra Rusia.

Según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, los ataques nocturnos provocaron incendios y dañaron estructuras en varios distritos de la ciudad.

Las explosiones nocturnas se producen un día después de que un ataque con drones ucranianos dejara al menos ocho personas muertas en dos centros logísticos en Rusia.

Rusia lanza misiles y drones contra la capital ucraniana casi a diario desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Misiles rusos Ataque a buque turco Un buque mercante de propiedad turca fue golpeado por tres misiles rusos ayer domingo y murieron al menos cinco marinos, afirmó la marina ucraniana, que agregó que se desconoce el paradero de otros cinco tripulantes. Rusia lanzó tres misiles de crucero contra el Golden Leo, que navega bajo bandera de Guinea Bissau, mientras “salía de la zona de combate con un cargamento de granos”, dijo la Armada ucraniana en un comunicado. Además, ocho personas fueron evacuadas a un hospital de Odesa, en el mar Negro. Entre los tripulantes había ciudadanos de Siria e India, y entre los fallecidos está el capitán, que era ucraniano, declaró en X el ministro de Relaciones Exteriores interino, Andrii Sibiga. AFP

Corea del Norte

En otro orden, el presidente ruso, Vladímir Putin, recibió ayer domingo en el Kremlin, por segunda vez en menos de un año, a la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, según informó el Kremlin.

Putin valoró “altamente” las relaciones entre Moscú y Pionyang y agradeció una vez más la asistencia militar norcoreana en la campaña militar rusa en Ucrania, algo que -dijo- Rusia “nunca olvidará”.

A su vez, transmitió “un caluroso saludo” al líder del régimen comunista, Kim Jong-un, con el que se reunió en agosto de 2025 en Pekín y con el que dijo mantener “un profundo entendimiento mutuo y unas relaciones de amistad”. Además, subrayó que la cooperación bilateral se desarrolla “en todos los ámbitos”.

Con información de EFE y AFP