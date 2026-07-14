Un paso clave acerca a Ucrania a la Unión Europea en medio de la reforma de su política de seguridad

La Unión Europea (UE) y Ucrania abrieron este martes un nuevo bloque temático que cubre las relaciones exteriores y políticas de seguridad y defensa en las negociaciones para la adhesión de ese país al club comunitario.

Los Estados miembros alcanzaron una posición común para abrir el sexto clúster -como se conocen los bloques temáticos de adaptación a la legislación europea- de negociaciones con Ucrania, en una Conferencia Intergubernamental celebrada hoy con ese país en Bruselas, según informó hoy la Presidencia irlandesa de turno de la UE.

"Creo que debemos hacer balance y decir: hemos avanzado, avanzamos el mes pasado y vamos a seguir avanzando hoy, y quiero seguir construyendo sobre ese impulso", señaló el ministro de Estado de Asuntos Exteriores irlandés, Thomas Byrne, a su entrada al evento.

Se espera que el mismo bloque se abra también en otra reunión con Moldavia esta tarde, así como el cierre de varios capítulos de negociación con Montenegro y Albania.

Apoyo: el presidente Zelenski saluda a Ursula Von Der Leyen, de la Unión Europea. Foto: AFP

"Hace más de dos décadas que no teníamos cuatro conferencias de adhesión en un solo día, y esto va a ocurrir hoy. Es un día muy apropiado para la presidencia irlandesa, y es como un trébol de cuatro hojas de la suerte para la ampliación, con Moldavia, Ucrania, Montenegro y Albania dando el próximo paso importante", dijo a su vez la comisaria de Ampliación, Marta Kos.

En total, son seis los clústeres o bloques temáticos que organizan los 35 capítulos técnicos que conforman el proceso de adaptación del país candidato a la legislación europea, aunque su apertura no sigue un orden fijo.

Unión Europea Foto: Archivo El País

El bloque en cuestión incluye los capítulos 30 y 31, que cubren la adecuación en materia de relaciones exteriores -política comercial común, acuerdos con terceros países, ayuda humanitaria y al desarrollo- y de política exterior, seguridad y defensa.

"Estamos siguiendo de cerca todos los puntos que forman parte de los fundamentos -el primer bloque, abierto formalmente el 15 de junio-, y espero que con el nuevo gobierno en Ucrania obtengamos un nuevo impulso para lograr aún más resultados desde Kiev", valoró Kos.

Población de la Unión Europea está cercana a alcanzar su máximo histórico

Con 450,6 millones de habitantes, la población de la Unión Europea está a punto de alcanzar su máximo histórico y comenzará a disminuir en las próximas décadas, afirma este martes un informe que pone de relieve los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional.

Según el Centro Común de Investigación (CCR), instituto adscrito a la Comisión Europea, el número de habitantes de la UE seguirá aumentando ligeramente hasta 2029, cuando alcanzará unos 453,3 millones de personas, antes de iniciar un descenso lento pero sostenido.

Banderas de la Unión Europea. Foto: Archivo

Para 2050, Europa contará con unos 445 millones de habitantes, y para el 2100 la cifra caerá hasta los 398,8 millones, un nivel de población comparable al de la segunda mitad de la década de 1970.

Además los europeos viven más tiempo que nunca. La esperanza de vida alcanzó los 81,5 años en 2024, gracias a los avances de la medicina y la mejora de las condiciones de vida. De aquí a 2050, casi uno de cada tres habitantes de la UE tendrá 65 años o más, frente a uno de cada cinco en la actualidad.

De cara a 2100, la esperanza de vida podría superar los 90 años para las mujeres y los 86 años para los hombres.

Con información de EFE y AFP.