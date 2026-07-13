Zelenski anunció cambios en su gobierno, incluyendo la asignación en otro cargo a la actual primera ministra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció ayer domingo cambios en su gobierno, que incluye la marcha tras apenas un año en el cargo de la primera ministra, Yulia Sviridenko, que asumirá una nueva responsabilidad en política exterior. “Ucrania está cambiando su estrategia política. Cada eje prioritario de la política exterior estará a cargo de una persona concreta con amplia experiencia, capaz de llevar a cabo lo que acordamos entre líderes y lo que espera el pueblo ucraniano”, indicó el presidente en Telegram.

“Hemos determinado que, para llevar a cabo estos cambios, es necesaria una renovación del Consejo de Ministros. Agradezco a Yulia su labor clara, estable y eficaz en el cargo de primera ministra (...) y le he propuesto que encabece una nueva e importante línea de actuación en las relaciones con un socio clave”, precisó, en relación a EE.UU..

Zelenski subrayó que entre los ejes prioritarios de la política exterior están aquellos relacionados con EE.UU. y los acuerdos sobre licencias para la fabricación de misiles Patriot, así como otras formas de cooperación bilateral en materia de seguridad, que deben traducirse en logros concretos para ambos Estados y para las empresas de ambos países, dijo. Asimismo destacó el proyecto antibalístico europeo, “que puede convertirse en uno de los mayores avances para el fortalecimiento de Europa en esta década”.

Subrayó la necesidad de avanzar con claridad con la Unión Europea (UE) hacia la adhesión de Ucrania y la profundización de todos los vínculos -económicos, políticos y culturales-.

Otras áreas de cooperación diplomática son los países vecinos de Ucrania, cuyas relaciones necesitan una nueva base, especialmente en lo que respecta a Polonia y Hungría; la región de Oriente Próximo y el Golfo, como una de las área de cooperación global con mayor potencial en materia de seguridad y economía; China, y las organizaciones internacionales clave que influyen en las decisiones globales y pueden contribuir en mayor medida a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, añadió.

Zelenski adelantó que este cambio de estrategia política también afectará a la política interior y anunció cambios en la composición de la dirección de las fuerzas del orden.

Sviridenko, por su parte, confirmó que abandona el cargo de primera ministra, pero mostró su disposición a “seguir sirviendo al Estado ucraniano y a cumplir con las tareas encaminadas a reforzar la posición de Ucrania, defender los intereses nacionales y acercar una paz justa”.

En el terreno, Ucrania lanzó cerca de 300 drones contra la capital rusa ayer, la mayoría de los cuales fueron neutralizados cerca de las fronteras de la región de Moscú y otros 45, cerca de la ciudad. Según el Ministerio de Defensa ruso los intentos de ataques fueron sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov. Por su lado, las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron ayer por segunda jornada consecutiva los puertos ucranianos de Odesa y Chornomorsk, a orillas del mar Negro, según sus autoridades.

Legislativas rusas

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia dio por concluida ayer la recepción de documentos de los candidatos independientes a la Duma, la Cámara de Diputados rusa, con un total de 80 aspirantes, según el vicepresidente de la autoridad electoral, Nikolái Buláev. “La recepción de documentos de los candidatos independientes concluyó, no habrá más”, declaró durante una reunión de la CEC, citado por la agencia RIA Nóvosti.

El CEC aprobó así el domingo las listas del partido Verde, la última formación política pendiente de este trámite, con lo cual los once partidos que presentaron sus candidaturas a las elecciones legislativas de septiembre próximo, incluyendo al opositor Yábloko, fueron admitidos. Anteriormente la CEC aprobó las listas de los cinco partidos parlamentarios -Rusia Unida, el Partido Comunista de Rusia, el Partido Democrático Liberal de Rusia, Gente Nueva y Rusia Justa-, además de Yábloko, el Partido de los Jubilados, Comunistas de Rusia, Patria y el Partido Democracia Directa.

Debido al hartazgo con la guerra, la contracción económica, el bloqueo de internet y el déficit de combustible, la intención de voto del partido del Kremlin, Rusia Unida, se encuentra bajo mínimos históricos, según sondeos. Estas elecciones legislativas serán las primeras que se celebran en este país desde el comienzo de la invasión en Ucrania en febrero de 2022.

Con información de EFE y AFP