Invirtió millones de dólares en frenar el envejecimiento y ahora padece una extraña patología incurable

Bryan Johnson, empresario tecnológico conocido por su dedicación al biohacking y la extensión de la vida, reveló que padece gastritis autoinmune, una enfermedad poco frecuente en la que el sistema inmunitario ataca la mucosa del estómago.

En sus redes sociales, Johnson describió que su cuerpo comenzó un proceso autoinmune que primero afectó la tiroides y luego dañó la mucosa gástrica. A pesar del diagnóstico, su médico asegura que esta patología no acorta la vida.

La gastritis autoinmune afecta aproximadamente al 2% de la población y suele pasar desapercibida porque sus síntomas son leves o inespecíficos, como sensación de saciedad temprana y digestión lenta.

Según Vito Annese, director de Gastroenterología del Irccs Policlínico San Donato en Milán, se diagnostica generalmente mediante análisis de sangre que detectan anticuerpos contra las células parietales del estómago.

Síntomas de la gastritis autoinmune y cómo afecta la absorción de vitamina B12

El ataque del sistema inmunitario produce inflamación y una destrucción gradual de las glándulas que secretan ácido gástrico, reduciendo la absorción de hierro y vitamina B12. Esto puede derivar en anemia, fatiga crónica y hormigueos en las extremidades.

¿Cómo se trata la gastritis autoinmune que padece Johnson?

Actualmente, no existe cura para la gastritis autoinmune, por lo que el tratamiento se enfoca en controlar los síntomas, suplementar vitaminas y prevenir complicaciones mediante hábitos alimentarios adecuados y suplementos de vitamina B12 e infusiones de hierro.

El seguimiento médico incluye gastroscopias periódicas para detectar posibles daños precancerosos. El médico de Johnson destaca que compartir la experiencia públicamente puede fomentar una mayor conciencia y controles oportunos en la población.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.