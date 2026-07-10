El yoga como ejercicio superador de las caminatas y la bicicleta para bajar la presión y cuidar el corazón

Conforme avanza la edad, mantener una actividad física amable con el cuerpo se vuelve esencial para cuidar la salud cardiovascular.

Aunque caminar, andar en bicicleta o ir al gimnasio son opciones comunes, el yoga emerge como una práctica que ofrece mayores beneficios para el corazón y la circulación.

Los efectos de la respiración consciente sobre la presión arterial

Al integrar movimientos corporales con técnicas de respiración consciente y relajación, el yoga estimula el sistema nervioso y obliga al corazón a bombear la sangre con mayor eficiencia. Esto se traduce en un entrenamiento de alta eficacia capaz de mejorar la resistencia cardiorrespiratoria con el tiempo.

Estudios publicados en plataformas de salud como PubMed resaltan que la actividad física, en especial el yoga, puede reducir biomarcadores cardíacos, disminuir la presión arterial y mejorar la calidad de vida. En particular, practicar yoga de forma regular beneficia a quienes padecen hipertensión leve o moderada, pues ayuda a relajar los vasos sanguíneos y reduce la activación del sistema nervioso de alerta.

Adultos mayores practicando yoga. Foto: Freepik.

Las pautas del yoga para una sesión eficiente en casa

Además, la práctica frecuente potencia la función endotelial, favoreciendo la dilatación arterial y mejorando la circulación sanguínea. No solo se trata de realizar posturas con flexibilidad, sino que también es clave la respiración consciente, la alineación correcta, la relajación profunda y la presencia mental durante la sesión.

Otra ventaja del yoga es su accesibilidad ya que puede practicarse en casa o en grupos al aire libre, sin necesidad de equipamiento costoso ni suscripciones. Esta facilidad contribuye a que más personas, especialmente adultos mayores, puedan adoptar una rutina que fortalezca la salud del corazón y mejore la circulación de manera efectiva.