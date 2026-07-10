Los alimentos proteicos se expanden más allá de los gimnasios y se hacen fuertes en las góndolas uruguayas
De la mano de una mayor conciencia por la alimentación saludable, marcas locales y extranjeras impulsan la categoría con nuevos productos y foco en un público amplio. Las ventas crecieron 765% en un año
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