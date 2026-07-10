Juan López, 82 años: "No duraba ni un minuto corriendo cuando empecé, ahora hago maratones"

Juan López, conocido como "Superlópez", ha revolucionado la percepción sobre el deporte y la edad al iniciarse en el running a los 66 años y convertirse hoy, a los 82, en un atleta destacado en España.

Su historia empezó tras la jubilación y con apenas capacidad para mantenerse un minuto corriendo, un desafío que transformó en logros relevantes como su participación en maratones y próximos récords mundiales.

¿Cómo comenzó la carrera deportiva de Superlópez?

Animado por su hija Eva, doctora en alto rendimiento, Juan comenzó una rutina pausada respetando las limitaciones de su cuerpo: "Empieza muy poco a poco y olvídate de ritmos". La mejora inicial vino desde el sistema cardiovascular, pero él enfatiza que los músculos, tendones y articulaciones requieren períodos prolongados para adaptarse sin lesiones.

Antes deportista ocasional, con vida laboral como mecánico y sin una carrera deportiva previa, Juan ha desarrollado con disciplina un rendimiento excepcional, llegando a ser campeón de España en su categoría.

Récords mundiales a los 80 años: la genética y la disciplina según los especialistas

Superó la barrera de las cuatro horas en maratón, superando a corredores mucho más jóvenes, lo que ha sorprendido a especialistas que atribuyen su éxito a una combinación de genética favorecedora y biomecánica eficiente.

Su enfoque resalta la importancia de la constancia diaria sobre la motivación pasajera, asegurando que "no es motivación, es lo que haces cada día, incluso cuando no te apetece". Según "Superlópez", la clave radica en simplificar hábitos y reducir barreras para facilitar que el ejercicio físico se mantenga en el tiempo, especialmente en edades avanzadas.

El ejemplo de Juan López desafía los prejuicios acerca de la edad y la actividad física, mostrando que es posible iniciar una vida deportiva en la madurez y lograr resultados destacados con paciencia, adaptación progresiva y disciplina. Para él, el deporte no solo ha sido un medio para mejorar su estado físico, sino también una fuente de bienestar emocional: "Correr me vuelve más alegre".

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.