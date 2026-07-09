Caminata del granjero: el ejercicio de fuerza que mejora el equilibrio, el agarre y la estabilidad corporal

La caminata del granjero es uno de esos ejercicios que, pese a su sencillez, desafían a todo el cuerpo. Consiste en recorrer una distancia determinada mientras se sostiene una carga importante en cada mano, un movimiento que pone a prueba la fuerza, el equilibrio, la postura y la resistencia.

Su creador es el entrenador y atleta estadounidense Dan John, quien acumula más de tres décadas dedicadas al entrenamiento y fue competidor de alto nivel en levantamiento olímpico y pentatlón de lanzamientos. Para el especialista, si tuviera que elegir un único movimiento para entrenar el cuerpo, sería este, al considerar que representa una de las expresiones más completas de la fuerza funcional.

Un ejercicio que involucra todo el cuerpo

¿Qué diferencia a la caminata del granjero de otros ejercicios de fuerza? Según explicó la médica deportóloga Julieta Coronado, su principal virtud es que combina distintos componentes físicos en un mismo movimiento.

La especialista señaló que exige una buena estabilización del core, mantener firme la cintura escapular para sostener la carga, transportar el peso de forma controlada y desarrollar una adecuada fuerza de agarre.

Para realizar el ejercicio, recomienda comenzar con dos cargas iguales que resulten desafiantes, pero que puedan manejarse sin perder la técnica. La posición inicial debe ser de pie, con los pies separados al ancho de los hombros, la espalda erguida, los hombros hacia atrás y el pecho elevado.

Luego, se sujetan firmemente las cargas con las palmas orientadas hacia el cuerpo y se inicia la caminata procurando mantener la postura, sin inclinar el tronco hacia adelante ni hacia los costados. La mirada debe permanecer al frente y los hombros alineados durante todo el recorrido.

Como punto de partida, caminar entre 30 segundos y un minuto puede ser suficiente. Con la práctica es posible aumentar gradualmente el tiempo o la distancia recorrida, siempre con la autorización del médico tratante cuando corresponda.

Al finalizar, las cargas deben apoyarse en el piso de forma controlada, descansar unos minutos y repetir el ejercicio según la planificación de entrenamiento.

También existen variantes que modifican el tipo de carga o la forma de desplazarse, como caminar hacia atrás, de costado, subir una superficie elevada o avanzar sobre un terreno inestable.

Hombre haciendo caminata del granjero Imagen creada por Chat GPT

Errores que conviene evitar

Coronado advirtió que algunas fallas técnicas son frecuentes y pueden aumentar el riesgo de molestias o lesiones.

Entre ellas mencionó inclinar el torso hacia adelante o hacia un lado, elevar los hombros por falta de control de la cintura escapular, balancear excesivamente los brazos o el tronco, perder la alineación de las muñecas por un agarre deficiente y caminar demasiado rápido, sin controlar el movimiento.

La especialista remarcó que repetir estos errores de forma sistemática puede generar dolores y sobrecargas.

Mujer realizando la caminata del granjero con mancuernas. Foto: Freepik.

Qué músculos trabaja y cuáles son sus beneficios

La caminata del granjero activa numerosos grupos musculares al mismo tiempo. En el tren superior intervienen el trapecio, los deltoides, los bíceps, los tríceps y los músculos flexores de los dedos y las muñecas. También exige un importante trabajo del core para estabilizar el tronco y activa la musculatura del tren inferior, incluidos glúteos, isquiotibiales, cuádriceps, gemelos, además de los músculos de pies y tobillos.

De acuerdo con la deportóloga, el ejercicio también favorece la coordinación, el equilibrio y la fuerza de agarre. Al integrar postura, control motor y resistencia bajo carga, permite trabajar el cuerpo de forma funcional y contribuir a mejorar movimientos habituales de la vida cotidiana.

Asimismo, indicó que puede resultar útil en procesos de readaptación funcional por el trabajo que demanda sobre el core, los hombros y las caderas. Sin embargo, insistió en que debe realizarse con una técnica correcta y, de ser posible, bajo supervisión, ya que una ejecución inadecuada puede provocar sobrecargas, especialmente en la zona lumbar y cervical.

En base a El Tiempo/GDA