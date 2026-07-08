La verdad científica detrás del cardio de bajo impacto y por qué puede ser tan eficiente como correr

Por mucho tiempo se consideró que el entrenamiento cardiovascular de bajo impacto era menos efectivo que el de alta intensidad para mejorar la condición física y perder peso.

Sin embargo, especialistas en fitness han señalado que esta creencia es errónea y que actividades como caminar, nadar, usar bicicleta estática o practicar shadow boxing pueden fortalecer el corazón, controlar el peso y aumentar la resistencia física sin dañar las articulaciones.

Natación, caminata y ciclismo son las mejores actividades para activar el corazón sin dolor

Entre las actividades más recomendadas se encuentran el caminar, que eleva el ritmo cardíaco y favorece la quema de grasa, y la natación, que mejora la resistencia y fortalece los músculos sin generar estrés articular. Se sugiere realizar sesiones de aproximadamente 30 minutos diarios para obtener beneficios en la salud cardiovascular, la resistencia y el control del peso.

Además, estos ejercicios permiten fortalecer la musculatura y cuidar las articulaciones, evitando el desgaste asociado a entrenamientos agresivos. Los expertos aclaran que es posible quemar calorías a un nivel similar al cardio de alto impacto si se mantiene la intensidad y regularidad en la práctica.

Llevar un estilo de vida lo más saludable posible nos ahorraría muchos problemas de salud. Imagen creada por Chat GPT

Cómo añadir peso y resistencia a la rutina física sin perjudicar el sistema articular

Para aumentar la intensidad sin comprometer las articulaciones, se recomienda aplicar carga progresiva aumentando gradualmente la dificultad mediante peso adicional, mayor duración o resistencia en máquinas como la bicicleta estática o la elíptica. Las caminatas en terrenos con pendiente o la incorporación de mancuernas en sentadillas y zancadas también contribuyen a este objetivo.

El cardio de bajo impacto es además ideal para días de recuperación activa, favoreciendo la regeneración muscular y la circulación sin sobrecargar los músculos ni dañar las articulaciones. Modalidades como el High Intensity Low Impact Training (Hilit) ofrecen una opción equilibrada para quienes buscan mantener un estilo de vida activo y saludable.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.