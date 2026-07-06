Entrenamiento de pectorales y espalda: la razón científica por la que cuidar esos músculos protege el corazón

Tener músculos fuertes en el pecho y la espalda no solo mejora la fuerza y la postura, sino que también podría convertirse en un importante indicador de la salud cardiovascular. Una nueva investigación liderada por la Universidad de Edimburgo, en Escocia, reveló que una mayor densidad muscular en estas zonas del cuerpo se asocia con un riesgo significativamente menor de sufrir un infarto o de morir durante la década siguiente.

Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron imágenes de 1.722 participantes, con una edad promedio cercana a los 50 años, que consultaban por dolor en el pecho. Posteriormente, recurrieron a la inteligencia artificial para evaluar la composición de los músculos, los órganos, los huesos y la grasa corporal de la parte superior del cuerpo a partir de esas imágenes.

Los resultados mostraron que quienes presentaban una mayor densidad muscular en el pecho y la espalda tenían menos probabilidades de padecer un ataque cardíaco o fallecer en los diez años posteriores al estudio. El trabajo fue publicado en la revista científica Radiology.

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"Es fascinante que la musculatura esquelética de las personas pueda estar relacionada con el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Los músculos que aparecen en los exámenes que utilizamos, la angiotomografía computarizada coronaria, son principalmente los músculos de la espalda, parte de los músculos pectorales (o 'pectorales') y los músculos intercostales entre las costillas", explicó la profesora Michelle Williams, autora principal del estudio, en un comunicado.

De acuerdo con los investigadores, los músculos más densos aparecen más claros en una tomografía porque reflejan una mayor cantidad de rayos X. Esa mayor luminosidad suele indicar una musculatura más fuerte y compacta, además de una menor proporción de grasa corporal.

¿Ganar músculo a costa del cabello? Foto: Pexels.

Gracias a este análisis, los científicos observaron una relación muy clara: por cada incremento de 10 puntos en el brillo de la imagen, el riesgo de sufrir un infarto disminuía un 31%. Del mismo modo, la probabilidad de morir durante los diez años posteriores al examen se reducía en un 39%.

Los autores también consideraron otros factores de riesgo cardiovascular ampliamente conocidos, como la edad, el sexo y la acumulación de calcio en las arterias, para garantizar que los resultados no estuvieran influenciados por estas variables. Además, la inteligencia artificial fue capaz de realizar el análisis de las imágenes e identificar los puntos más brillantes en menos de un minuto.

Otro de los hallazgos relevantes fue que no solo importa la cantidad de masa muscular, sino también su composición muscular. Por ello, los especialistas destacan que distintos tipos de ejercicio físico, y no únicamente el entrenamiento con pesas, pueden contribuir a mejorar la densidad muscular.

"Por eso, ahora tengo un interés personal en ejercicios como el ciclismo, la plancha y el pilates, que me gustan y que pueden tener un efecto en esos músculos. Sin embargo, necesitamos mucha más investigación para entender mejor cómo el ejercicio puede afectar la densidad muscular y cómo esto puede estar relacionado con la salud del corazón", concluye Williams.