Cómo proteger la salud cardiovascular mediante la dieta y el control de las porciones

Mantener una buena salud cardiovascular no depende únicamente del ejercicio o de evitar el estrés. La alimentación saludable juega un papel fundamental para proteger el corazón, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida.

Los especialistas en nutrición y cardiología coinciden en que ciertos alimentos contienen nutrientes esenciales que ayudan a controlar el colesterol, la presión arterial y la inflamación, factores estrechamente relacionados con distintos padecimientos cardíacos.

Más allá de las dietas estrictas o de eliminar por completo los alimentos con grasas saturadas, incorporar determinados productos puede resultar clave para cuidar el corazón y prevenir afecciones como la cardiopatía coronaria, las arritmias y la insuficiencia cardíaca.

¿Qué alimentos ayudan a cuidar el corazón?

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la principal agencia de investigación biomédica y salud pública de Estados Unidos, estos son algunos de los alimentos con mayor impacto positivo en la salud del corazón:



Alimentos ricos en proteínas

Plato de palta y huevo Foto: Canva

Los pescados con alto contenido de omega-3, como el salmón, el atún, la sardina y la trucha, son reconocidos por ayudar a disminuir los triglicéridos, reducir la inflamación y favorecer la circulación sanguínea. Además, también se aconseja consumir carnes magras y huevo.



Frutas y verduras

Con frutas y verduras en la dieta equivale a una buena salud cardiovascular. Foto: Ministerio del Interior

Alimentos como la espinaca, el brócoli, el jitomate, la zanahoria, la naranja, las manzanas, los plátanos, las peras y los frutos rojos aportan antioxidantes, vitaminas y fibra que ayudan a proteger las arterias y fortalecer el sistema cardiovascular.



Avena y cereales integrales

La avena, el arroz integral, el pan integral, las tortillas y otros granos integrales ayudan a disminuir el colesterol LDL gracias a su contenido de betaglucano, una fibra soluble que favorece la eliminación del colesterol en el organismo.



Frutos secos y semillas

Los frutos secos son una buena fuente de magnesio. Foto: Pixnio.

Las nueces, almendras y pistaches contienen grasas saludables, vitamina E, esteroles vegetales y fibra, nutrientes que pueden ayudar a reducir el riesgo cardiovascular cuando se consumen de forma moderada.



Legumbres

Los porotos, las arvejas, las lentejas y los garbanzos son una excelente fuente de proteína vegetal, además de aportar magnesio, potasio y fibra soluble, con bajo contenido de grasas saturadas.



Aceite de oliva

El aceite de oliva, uno de los pilares de la dieta mediterránea, contiene grasas monoinsaturadas que contribuyen a mantener niveles saludables de colesterol y favorecen la salud cardiovascular.

Consejos para cuidar el corazón

Además de incorporar alimentos saludables en la rutina diaria, los expertos recomiendan adoptar los siguientes hábitos:



Reducir el consumo de sal y de alimentos ultraprocesados .

. Evitar las bebidas azucaradas y el exceso de grasas saturadas.

y el exceso de grasas saturadas. Realizar actividad física al menos 30 minutos por día.

al menos 30 minutos por día. Dormir bien y mantener bajo control el estrés .

. No fumar y moderar el consumo de alcohol.

Realizar controles médicos de manera periódica.

Controlar el tamaño de las porciones en cada comida.

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Factores como la mala alimentación, el sedentarismo y el tabaquismo incrementan el riesgo de padecer hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares.

Por eso, adoptar hábitos saludables desde edades tempranas puede marcar una diferencia significativa en la prevención de estas enfermedades y contribuir a una vida más larga, activa y saludable.