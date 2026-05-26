Caminar 30 minutos seguidos por día puede ayudar a quemar grasa y mejorar la salud cardiovascular

Caminar todos los días durante al menos 30 minutos puede convertirse en una de las herramientas más simples y efectivas para mejorar la salud física y mental. Distintos especialistas y centros de salud coinciden en que esta práctica, accesible para la mayoría de las personas, favorece la resistencia cardiovascular, ayuda a quemar grasa y contribuye a sostener hábitos saludables en el tiempo.

Además de no requerir equipamiento especial ni entrenamiento complejo, caminar a un ritmo constante permite incorporar actividad física a la rutina diaria sin necesidad de pasar horas en un gimnasio.

Según información difundida por el portal especializado Catraca Livre, durante los primeros minutos de ejercicio el organismo utiliza principalmente las reservas de glucógeno almacenadas en los músculos para obtener energía. Sin embargo, después de unos 20 minutos de caminata continua, el cuerpo comienza a recurrir con mayor intensidad a la grasa corporal como fuente energética.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan mantener sesiones continuas de al menos media hora. Las interrupciones frecuentes o los trayectos demasiado cortos podrían disminuir parte de los beneficios asociados al ejercicio aeróbico sostenido.

Personas caminan para realizar ejercicio físico. Foto: Freepik.

El ritmo ideal para obtener beneficios

Los expertos señalan que no solo importa el tiempo de caminata, sino también la intensidad. De acuerdo con Catraca Livre, una velocidad aproximada de cinco kilómetros por hora —equivalente a unos 100 pasos por minuto— permite que el corazón trabaje dentro de una zona aeróbica moderada.

Ese nivel de esfuerzo ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular, mejorar la circulación y aumentar la resistencia física. Caminar demasiado despacio puede impedir que la frecuencia cardíaca se eleve lo suficiente, mientras que hacerlo a un ritmo excesivamente intenso puede transformar la actividad en un ejercicio anaeróbico, con otro tipo de exigencia para el organismo.

También se aconseja elegir recorridos llanos o con pendientes suaves para mantener una velocidad estable y evitar interrupciones constantes. Muchas personas utilizan aplicaciones móviles o relojes inteligentes para controlar la distancia recorrida, el tiempo y el ritmo de cada caminata.

Salir a caminar 20 minutos por día ayuda contra el hígado graso. Unsplash.

Los efectos positivos sobre el cuerpo y la mente

La Clínica Jaca destaca que caminar de forma regular puede ayudar a reducir factores de riesgo vinculados a enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad y diabetes. La actividad física moderada contribuye además a controlar la presión arterial, mejorar los niveles de glucosa en sangre y disminuir el colesterol LDL.

Los profesionales del centro médico señalan también que este hábito fortalece la musculatura de las piernas, mejora la postura corporal y ayuda a prevenir molestias relacionadas con el sedentarismo.

Pero los beneficios no se limitan al plano físico. Distintos especialistas remarcan que caminar favorece la liberación de endorfinas, sustancias asociadas a la sensación de bienestar y a la reducción del estrés cotidiano.

A su vez, los Institutos Nacionales de Salud sostienen que mantener caminatas frecuentes podría contribuir a disminuir el riesgo de deterioro cognitivo y favorecer un envejecimiento más saludable, preservando la movilidad y la autonomía con el paso de los años.

Lejos de tratarse únicamente de una actividad recreativa, caminar a diario aparece cada vez más respaldado por especialistas como una práctica sencilla, sostenible y beneficiosa para mejorar la calidad de vida.

En base a El Tiempo/GDA