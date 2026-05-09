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El País Bienestar Nutrición

Almuerzos sin sal y saludables: ideas de recetas con especias para sustituir el sodio en la cocina

El daño silencioso del exceso de sal en tus vasos sanguíneos y cómo entrenar tu paladar para disfrutar sabores sin usar el salero y decirle adiós al mito de la comida sin gusto.

El País
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09/05/2026, 10:00
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Sal, comida, alimentación
Persona pone sal en el plato de comida.
Foto: Freepik.

La sal está tan incorporada en la alimentación cotidiana que muchas veces pasa desapercibida. No solo aparece en el salero: gran parte del sodio que consumimos proviene de productos procesados, panes, salsas, embutidos o comidas listas para consumir. Y aunque el exceso suele asociarse únicamente con la hipertensión, sus efectos empiezan mucho antes de que aparezcan síntomas visibles.

Reducir la cantidad de sal en la dieta es una de las recomendaciones más repetidas por especialistas en salud cardiovascular. La razón es clara: el sodio altera el equilibrio de líquidos del cuerpo y obliga al sistema circulatorio a trabajar más.

El mito de las calorías: por qué algunos alimentos muy calóricos son esenciales para tu salud

La médica Ana Cascú explica que un consumo elevado y sostenido puede modificar progresivamente el funcionamiento de los vasos sanguíneos y del corazón, incluso en personas que todavía no desarrollaron hipertensión. Por eso, bajar el sodio no es solo una medida para quienes ya tienen problemas de presión: también funciona como prevención.

Poner sal a la comida
Poner sal a la comida.
Foto de azerbaijan_stockers en Freepik

Uno de los principales mitos alrededor de este tema es que comer sin sal implica comidas “sin gusto”. Pero el paladar también se adapta.

Hierbas frescas, especias, limón, vinagre o aceite de oliva pueden potenciar sabores naturales que muchas veces quedan tapados por el exceso de sodio. Con el tiempo, además, la percepción cambia: alimentos antes considerados “normales” empiezan a sentirse demasiado salados.

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir menos de dos gramos de sodio por día, lo que equivale aproximadamente a cinco gramos de sal. El problema es que gran parte de ese sodio ya viene incorporado en productos industriales. Por eso, una de las estrategias más efectivas es priorizar alimentos frescos y cocinar más en casa.

Cocinar
Mujer cocinando.
Foto: Freepik.

Ideas de almuerzos sin sal agregada

Lejos de ser restrictiva, una alimentación baja en sodio puede seguir siendo variada y abundante. Algunas opciones simples:

  • Estofado de lentejas con verduras y pimentón ahumado
  • Arroz integral salteado con hongos y ajo
  • Ensalada de garbanzos, tomate y pepino con limón y aceite de oliva

En estos platos, el sabor aparece a través de especias, texturas y métodos de cocción, no de la sal añadida. Reducir el sodio no requiere una transformación radical. A veces, alcanza con empezar por algunos hábitos concretos:

  • Leer etiquetas y comparar productos
  • Elegir alimentos menos procesados
  • Cocinar más seguido en casa
  • Reemplazar sal por condimentos naturales
  • Aumentar el consumo de frutas y verduras ricas en potasio

El objetivo no es eliminar completamente el sodio —porque el cuerpo lo necesita—, sino evitar el exceso constante.

Con base en La Nación/GDA

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