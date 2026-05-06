¿Quiénes deben evitar la chía y la linaza? Riesgos, contraindicaciones y qué tener en cuenta

Las semillas de chía y de linaza se ganaron un lugar en la alimentación saludable por su perfil nutricional. Sin embargo, detrás de sus múltiples beneficios también existen advertencias: no todas las personas las toleran de la misma manera ni deberían incorporarlas sin control.

Ambas aportan fibra, grasas saludables y micronutrientes clave, pero su consumo puede generar complicaciones en ciertos casos, especialmente cuando hay condiciones médicas previas o tratamientos en curso.

Beneficios que explican su popularidad

La linaza, derivada de la planta de lino, es rica en omega-3, vitamina E y magnesio. Estos componentes contribuyen a la salud cardiovascular, ayudan a la circulación y tienen efecto antiinflamatorio. Su alto contenido de fibra favorece el tránsito intestinal y puede colaborar en la regulación de la glucosa en sangre.

Además, contiene antioxidantes como luteína y zeaxantina, asociados al cuidado de la salud ocular.

Por su parte, la chía también destaca por su aporte de fibra, proteínas y minerales como calcio, fósforo y magnesio. Su consumo se vincula con la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos, así como con beneficios digestivos y óseos. A esto se suma su contenido antioxidante, que ayuda a combatir el daño celular.

Semillas de linaza. Foto: Pexels.

Cuándo conviene evitarlas o moderarlas

A pesar de estas ventajas, especialistas advierten que no son adecuadas para todos. En el caso de la linaza, su alto contenido de fibra puede resultar problemático en personas con síndrome de intestino irritable, ya que puede intensificar síntomas como distensión, gases o malestar abdominal.

También se desaconseja en quienes tienen obstrucciones intestinales o dificultades para tragar, porque al absorber líquido, estas semillas aumentan de volumen y pueden complicar la deglución.

Otro punto a considerar es su contenido de compuestos con acción similar a los estrógenos. Por eso, quienes tienen enfermedades hormonales o antecedentes de cáncer hormonodependiente deberían consultar antes de consumirla.

Además, tanto en personas que toman anticoagulantes como en mujeres embarazadas o en período de lactancia, se recomienda evaluación profesional previa para definir si su consumo es seguro.

Foto: Pixabay

Riesgos específicos de la chía

En el caso de la chía, su elevada cantidad de fibra también puede ser un problema en personas con enfermedades inflamatorias intestinales, como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, especialmente durante los brotes.

Por otro lado, su tamaño representa un riesgo potencial de atragantamiento en niños si no se consume adecuadamente.

También puede interactuar con tratamientos para la hipertensión, potenciando su efecto y llevando a niveles de presión más bajos de lo normal.

Si bien no es frecuente, pueden aparecer reacciones alérgicas. Ante síntomas como picazón, hinchazón, malestar digestivo o mareos tras su consumo, corresponde suspender su ingesta y consultar.

En definitiva, chía y linaza pueden ser aliadas de la salud, pero como ocurre con muchos alimentos funcionales, no son universales. Incorporarlas con criterio y, en caso de duda, con asesoramiento profesional, es clave para evitar efectos no deseados.

En base a El Universal/GDA