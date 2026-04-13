¿Sin pan en casa? La receta más fácil de focaccia y con ingredientes cotidianos que salvan las comidas

La focaccia es una preparación que puede elevar cualquier comida, se puede servir como picada, para acompañar el asado, o en una merienda. Con esta receta fácil y con ingredientes básicos se obtiene una focaccia sabrosa y crujiente, sin necesidad de amasado.

Para hacer esta focaccia casera hay que tener en cuenta que la preparación de la masa debe hacerse con anticipación, para que quede pronta para hornear al momento que se quiera servir.

¿Qué ingredientes se necesitan para hacer la focaccia?

Masa



2 tazas (300 g) de harina. La harina debe tener un mínimo de 12% de proteína.

1 y 1/8 cucharadita (3,5 g) de levadura instantánea (también conocida como levadura de acción rápida).

3/4 cucharadita (4,5 g) de sal de cocina.

1 taza + 2 cucharadas (280 ml / 280 g) de agua muy caliente (1/3 de taza de agua hirviendo y luego completar con agua fría).

Cubierta



1 y 1/2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1/4 cucharadita de sal marina (o sal común, un par de pizcas)

Modo de preparación de esta focaccia

Mezclar los ingredientes secos y luego añadir el agua. Dejar leudar durante dos horas hasta que duplique su volumen. Verter aceite de oliva virgen extra en el molde, dejar leudar durante 45 minutos hasta que suba un 50%. Untar aceite sobre la superficie, hacer pequeños hoyuelos en la masa, espolvorear con sal marina y hornear durante 25 minutos a 220 °C.

Paso a paso

