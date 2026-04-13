¿Sin pan en casa? La receta más fácil de focaccia y con ingredientes cotidianos que salvan las comidas
Esta preparación de focaccia en sartén y sin amasado está siendo furor. Una receta ideal para aprovechar lo que hay en la heladera y resolver cualquier comida con un pan casero y crujiente.
La focaccia es una preparación que puede elevar cualquier comida, se puede servir como picada, para acompañar el asado, o en una merienda. Con esta receta fácil y con ingredientes básicos se obtiene una focaccia sabrosa y crujiente, sin necesidad de amasado.
Para hacer esta focaccia casera hay que tener en cuenta que la preparación de la masa debe hacerse con anticipación, para que quede pronta para hornear al momento que se quiera servir.
¿Qué ingredientes se necesitan para hacer la focaccia?
Masa
- 2 tazas (300 g) de harina. La harina debe tener un mínimo de 12% de proteína.
- 1 y 1/8 cucharadita (3,5 g) de levadura instantánea (también conocida como levadura de acción rápida).
- 3/4 cucharadita (4,5 g) de sal de cocina.
- 1 taza + 2 cucharadas (280 ml / 280 g) de agua muy caliente (1/3 de taza de agua hirviendo y luego completar con agua fría).
Cubierta
- 1 y 1/2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1/4 cucharadita de sal marina (o sal común, un par de pizcas)
Modo de preparación de esta focaccia
- Mezclar los ingredientes secos y luego añadir el agua. Dejar leudar durante dos horas hasta que duplique su volumen. Verter aceite de oliva virgen extra en el molde, dejar leudar durante 45 minutos hasta que suba un 50%. Untar aceite sobre la superficie, hacer pequeños hoyuelos en la masa, espolvorear con sal marina y hornear durante 25 minutos a 220 °C.
Paso a paso
- Poner la harina, levadura y sal en un bowl y mezclar. Hacer un hueco en el centro y vertir el agua tibia. Mezcla hasta que no se vea harina. Debe tener la consistencia de una masa espesa, pegajosa y suelta para amasar.
- Primer leudado (dos horas): cubrir con film el bowl y colocar en un lugar cálido. Dejar leudar durante dos horas o hasta duplicar volumen.
- Tomar un molde rectangular de 26,5 x 20 x 5 cm (de metal, no de vidrio ni cerámica) o un molde cuadrado de 22 cm. Ponerle manteca para que la masa no se pegue. Colocar una hoja de papel manteca en el molde, asegurando que sobresalga para poder sacar la focaccia más tarde.
- Distribuir media cucharada de aceite de oliva en el molde y poner la masa. Extender la masa hasta las esquinas del molde lo mejor que se pueda. La masa luego llenará el molde a medida que suba.
- Segundo leudado (45 minutos): cubrir el molde con una tabla de cortar plana y colocar en un lugar cálido durante 45 minutos o hasta que suba entre un 50 y un 70 % (se deberían ver burbujas grandes en la superficie). A la mitad del tiempo, precalentar el horno a 220 °C con la rejilla en el centro.
- Distribuir 1 cucharada de aceite de oliva sobre la superficie. Frotar un poco de aceite en las yemas de los dedos y luego extender ligeramente sobre la superficie. Formar los hoyuelos presionando la superficie de la masa. Colocar sal marina por la superficie.
- Hornear durante 25 minutos, girando la bandeja a los 15 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada.
- Dejar enfriar diez minutos: sacar la focaccia del molde y colocarla sobre una rejilla para enfriar.
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