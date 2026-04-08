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El País Bienestar Nutrición

Recetas con café: dos cócteles con crema irlandesa para preparar en casa y explorar nuevos sabores

Dos preparaciones simples con café, crema irlandesa y vodka que combinan intensidad, dulzor y textura cremosa en distintas versiones.

El País
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08/04/2026, 16:00
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Bebida a base de café. Foto: Pixabay

Para quienes buscan nuevas formas de disfrutar el café, la coctelería ofrece combinaciones donde la bebida se integra con crema irlandesa y destilados para lograr perfiles más complejos. En estas recetas, el café aporta estructura y carácter, mientras que la cremosidad y las notas de cacao suman profundidad.

A continuación, dos preparaciones que combinan café con Baileys y vodka, pensadas para lograr bebidas equilibradas en sabor y textura.

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Baileys Mocha Martini

Una versión del clásico martini que incorpora café y cacao, con un perfil más intenso y estructurado.

Ingredientes:
40 ml de Baileys
20 ml de Smirnoff
30 ml de café frío
10 ml de jarabe para endulzar
10 g de cacao en polvo
Hielo

Preparación:
En una coctelera con abundante hielo, añadir el Baileys, el vodka, el café y el jarabe. Agitar con intensidad hasta integrar y enfriar. Colar en una copa martini y terminar con cacao espolvoreado por encima.

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Granos de café.
Foto: Eastwardcoffee.

Iced Café Bombón

Una preparación donde se combinan capas de café y crema para un resultado más suave y visual.

Ingredientes:
40 ml de Baileys
10 ml de leche evaporada
120 ml de café
Hielo

Preparación:
En un vaso old fashioned, mezclar el Baileys con la leche evaporada. Agregar hielo y completar con el café. La bebida queda con capas definidas y un perfil equilibrado entre dulzor y amargor.

En base a El Universal/GDA

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