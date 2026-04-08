Recetas con café: dos cócteles con crema irlandesa para preparar en casa y explorar nuevos sabores

Para quienes buscan nuevas formas de disfrutar el café, la coctelería ofrece combinaciones donde la bebida se integra con crema irlandesa y destilados para lograr perfiles más complejos. En estas recetas, el café aporta estructura y carácter, mientras que la cremosidad y las notas de cacao suman profundidad.

A continuación, dos preparaciones que combinan café con Baileys y vodka, pensadas para lograr bebidas equilibradas en sabor y textura.

Baileys Mocha Martini

Una versión del clásico martini que incorpora café y cacao, con un perfil más intenso y estructurado.

Ingredientes:

40 ml de Baileys

20 ml de Smirnoff

30 ml de café frío

10 ml de jarabe para endulzar

10 g de cacao en polvo

Hielo

Preparación:

En una coctelera con abundante hielo, añadir el Baileys, el vodka, el café y el jarabe. Agitar con intensidad hasta integrar y enfriar. Colar en una copa martini y terminar con cacao espolvoreado por encima.

Granos de café. Foto: Eastwardcoffee.

Iced Café Bombón

Una preparación donde se combinan capas de café y crema para un resultado más suave y visual.

Ingredientes:

40 ml de Baileys

10 ml de leche evaporada

120 ml de café

Hielo

Preparación:

En un vaso old fashioned, mezclar el Baileys con la leche evaporada. Agregar hielo y completar con el café. La bebida queda con capas definidas y un perfil equilibrado entre dulzor y amargor.

En base a El Universal/GDA