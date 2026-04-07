El yuyo que potencia el mate: descubrí cómo la menta ayuda a la digestión y brinda energía natural

En Uruguay el mate es un compañero de ruta y de trabajo. Sin embargo, en los últimos años, el clásico ritual ha incorporado nuevos aliados. La menta se posiciona hoy como la hierba predilecta para quienes buscan un plus de energía sin los nervios que puede provocar el café, sumando además beneficios digestivos y una claridad mental ideal para encarar la jornada.

La tendencia de incluir hierbas naturales al mate es cada vez más frecuente para quienes buscar potenciar sus beneficios, y una de las más elegidas es la menta. Por más que la bebida predilecta para combatir el cansancio es el café, la menta está ganando terreno al presentarse como una alternativa más sana y equilibrada. Es una hierba que aporta energía sin el nerviosismo que provoca el café, lo que ayuda a mantenerse concentrado y con mayor claridad mental.

¿Qué beneficios aporta la menta al mate?

Además de agregarle un gusto fresco al mate tradicional, la menta tiene muchos aportes nutricionales. Primeramente, favorece la digestión, alivia la molestia estomacal y es antiinflamatoria. También tiene propiedades neurológicas, ayudando a disminuir el estrés, promoviendo un estado de relajación emocional.

La menta es ideal para los cambios de estación, puesto que actúa como descongestionante natural. En este sentido, se puede consumir de muchas formas, como en té o jugos, así como en el mate, colocando un par de hojas por encima de la yerba, o triturándolas y agregarlas a la mezcla de la yerba.

Una mujer recoge hojas de menta Foto: Freepik

¿De qué forma se prepara el mate con menta?

Para sumar esta hierba al mate, hay diferentes opciones de preparación: