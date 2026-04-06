Agua de lechuga: receta fácil y beneficios de una bebida natural que ayuda a hidratar y relajar el cuerpo

La lechuga es un ingrediente habitual en ensaladas, pero también puede aprovecharse en preparaciones líquidas. El agua de lechuga, aunque menos difundida que otras bebidas caseras, combina practicidad con un perfil nutricional interesante.

Esta hortaliza se caracteriza por su alto contenido de agua —cerca del 95%—, lo que la convierte en una opción hidratante. Además, aporta vitaminas A, C, K y del complejo B, junto con minerales como potasio, calcio, hierro y magnesio.

Entre sus beneficios, se destacan su aporte al sistema inmunológico, su rol en la coagulación sanguínea y su contribución a la regeneración celular. También contiene fibra dietética, que favorece la digestión, y compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células.

El contenido de magnesio, por su parte, se asocia con la relajación muscular y puede colaborar con un mejor descanso. A esto se suma su efecto diurético, que contribuye a la eliminación de líquidos.

Agua de lechuga. Imagen generada por inteligencia artificial.

Cómo preparar agua de lechuga

Para incorporar esta bebida a la rutina, se puede elaborar de forma sencilla en casa.

Ingredientes:

- 1/4 de lechuga

- 500 ml de agua

- Hojas de menta

Para ensaladas, sánguches y más. Foto: Commons.

Preparación:

Lavar bien las hojas de lechuga y desinfectarlas. Llevarlas a una olla con agua y hervir durante unos 10 minutos. Retirar del fuego, agregar las hojas de menta y dejar reposar para que liberen su aroma. Finalmente, colar la preparación y servir.

El agua de lechuga puede integrarse como parte de una alimentación equilibrada, sumando una alternativa accesible para incorporar nutrientes y variar el consumo de líquidos en el día a día.

En base a El Universal/GDA