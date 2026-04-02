Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Bienestar Nutrición

Ensalada de huevo en Cuaresma: dos recetas fáciles y nutritivas para variar el menú sin carne roja

El huevo es una opción versátil y permitida en Cuaresma: aporta proteínas, vitaminas y permite preparar platos simples, equilibrados y sabrosos sin recurrir a carnes, pescados o mariscos.

El País
El País
02/04/2026, 09:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Ensalada de huevos. Imagen creada con IA
Ensalada de huevos. Imagen creada con IA

Durante la Cuaresma, muchas personas optan por evitar la carne roja, especialmente en fechas como el Viernes Santo. Sin embargo, no todos consumen pescado o mariscos, ya sea por preferencia, alergias o cuestiones de salud.

En ese contexto, el huevo aparece como una alternativa válida, accesible y nutritiva para sostener esta práctica sin resignar variedad en la alimentación.

Cómo hacer fish and chips crujiente en casa para Semana Santa con una receta simple y clásica

Se trata de un alimento de origen orgánico que contiene proteínas de buena calidad, además de vitaminas A, B12, D y E, y minerales como hierro y selenio, según información de Larousse Cocina. También aporta colina, un nutriente clave para el metabolismo y la función cerebral, de acuerdo con University of Utah Health. A esto se suma su bajo aporte calórico, lo que lo convierte en una opción adecuada dentro de una dieta equilibrada.

Huevos.jpg
Foto: Flickr.

Por su versatilidad, el huevo puede utilizarse en múltiples preparaciones. Una de las más simples es la ensalada, que permite combinarlo con distintos ingredientes según preferencias o necesidades.

Una primera versión, sin mayonesa y recomendada por la American Diabetes Association, propone mezclar huevos cocidos con mostaza, rábano, sal, pimienta y, de forma opcional, queso cremoso ligero. La preparación se sirve sobre una base de rúcula, logrando un plato liviano y equilibrado.

Huevos con pimentón.jpg
Foto: Unsplash.

Para quienes prefieren una opción más clásica, la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador sugiere una ensalada con mayonesa, que incluye lechuga, pepino, tomate y cebolla, junto con huevos cocidos en rodajas. Se condimenta con limón, sal y pimienta, logrando una textura cremosa.

La ensalada de huevo se presenta como una alternativa práctica y nutritiva para la Cuaresma, especialmente para quienes buscan evitar tanto la carne como los productos del mar.

En base a El Universal/GDA

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar