Rica, saludable y sin masa: receta sencilla de tarta de zucchini que está conquistando las redes
Con ingredientes básicos y sin complejidades en su elaboración, esta receta salva de cualquier apuro y es la solución perfecta para quienes quieren cuidar su figura y comer balanceado.
Comer sano, casero y económico es posible, sin necesidad de pasar horas en la cocina. Esta receta de tarta de zucchini sin masa es un salvavidas para tener en cualquier recetario y salir del apuro.
¿Qué se precisa para cocinar la tarta de zucchini sin masa?
La mayoría de ingredientes de esta receta son de uso común en las cocinas uruguayas. Se precisa:
- 2 zucchinis verdes
- 1 cebolla morada
- 4 cucharadas de queso rallado
- 1 cucharada de pan rallado
- Fetas de queso para derretir, a gusto
- Un chorrito de aceite de oliva
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- Sal y pimienta a gusto
Modo de preparación de la tarta de zucchini
Para lograr la textura y cocción que se muestra en el video, se deben seguir los siguientes pasos:
- Cortar los dos zucchinis en rodajas. No pueden ser rodajas muy finas ya que pueden partirse en la mezcla.
- Picar la cebolla colorada en pequeños y finos trozos
- Colocar papel manteca sobre una fuente de horno, agregar los zucchinis y la cebolla y condimentarlos con aceite de oliva, pimienta, ajo en polvo y sal.
- Mezclar las verduras y los condimentos en la propia fuente y llevar a horno precalentado en 180 grados por 15 minutos.
- En otro bowl agregar y mezclar tres huevos con 4 cucharadas de queso rallado.
- Sumar las verduras y agregar una cucharada de pan rallado.
- Colocar la mitad de la mezcla sobre una fuente redonda con papel manteca.
- Agregar fetas de queso a gusto y la otra mitad de la mezcla por encima.
- Llevar al horno unos pocos minutos a 200 grados para gratinar.
@tomas.galliani
500 Recetas de Cocina: #30 Tarta de Zucchini SIN masa INGREDIENTES: - 2 zucchinis verdes - 1 cebolla morada - 4 cucharadas de queso rallado - 1 de pan rallado - Queso para derretir, a gusto - Aceite de oliva - Ajo en polvo - Sal y pimienta #recetas #recetastiktok #recetasquefuncionan #tartas #tartasaludable #recetassaludables #tartadeverduras #comidasaludable #tartadezuchini♬ ♡ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ♡ - SoBerBoi
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