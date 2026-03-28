Rica, saludable y sin masa: receta sencilla de tarta de zucchini que está conquistando las redes

Comer sano, casero y económico es posible, sin necesidad de pasar horas en la cocina. Esta receta de tarta de zucchini sin masa es un salvavidas para tener en cualquier recetario y salir del apuro.

¿Qué se precisa para cocinar la tarta de zucchini sin masa?

La mayoría de ingredientes de esta receta son de uso común en las cocinas uruguayas. Se precisa:



2 zucchinis verdes

1 cebolla morada

4 cucharadas de queso rallado

1 cucharada de pan rallado

Fetas de queso para derretir, a gusto

Un chorrito de aceite de oliva

1 cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta a gusto

Modo de preparación de la tarta de zucchini

Para lograr la textura y cocción que se muestra en el video, se deben seguir los siguientes pasos:

