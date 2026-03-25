Pan casero rápido y sin amasado: receta fácil para hacer en casa con solo cinco ingredientes

La receta del pan casero viral está conquistando los hogares de quienes buscan comer más sano y económico sin grandes elaboraciones o habilidades en la cocina. Esta receta rápida y fácil es perfecta para una picada, un asado o para el desayuno de todas las mañanas.

Con tan solo cinco ingredientes se puede conseguir un pan crujiente y con ese gusto único a casero, sin conservantes ni aditivos, en cuestión de minutos y sin amasar.

¿Qué se necesita para cocinar este pan sin amasar?

Son todos ingredientes que suelen encontrarse en la cocina y la receta rinde para diez panes medianos.

Se precisa:



500 gramos de harina de trigo 000

7 gramos de levadura seca

7 gramos de sal

400 ml de agua a temperatura ambiente

4 cucharadas de aceite

Tiempo de preparación

Calentar durante 15 minutos en el horno a 220 grados.

Paso a paso para alcanzar los panes perfectos

Mezclar en un bowl la harina y levadura y agregar el agua a temperatura ambiente de a poco. Integrar estos tres ingredientes con las manos. Agregar la sal y aceite de oliva e integrar a la masa. Tapar la masa con un film y dejar fermentar por 30 minutos. Humedecer las manos y realizar cuatro pliegues a la masa hacia el centro. Volver a tapar con film y dejar reposar 20 minutos. Repetir el paso 4. Tapar con film por 40 minutos. Sacar la masa a una superficie limpia y enharinada. Estirar un poco la masa formando como un rectángulo y cortar diez rectángulos para formar los panes. Armar cada pan con pliegues, hacer pequeños cortes en la superficie (como se ve en el video) y llevar al horno a 220 grados durante 15 minutos.

¿Cómo conservar los panes para mantenerlos crujientes?

Los panes se mantienen frescos durante unos cuatro días, pero también se pueden congelar cortados en rodajas, listos para tostar en cualquier momento.