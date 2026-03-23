Espaguetis con salsa coreana picante: receta rápida con gochujang lista en 15 minutos en casa

La combinación de ingredientes de distintas tradiciones culinarias da lugar a recetas prácticas y accesibles. En este caso, una propuesta que mezcla pasta con sabores de la cocina coreana se presenta como una alternativa rápida para quienes buscan variar el menú con productos fáciles de conseguir.

El ingrediente central es el gochujang, una pasta picante ampliamente utilizada en Corea para condimentar distintos platos. Aunque forma parte de preparaciones tradicionales como el bibim guksu, también puede incorporarse en recetas de estilo occidental, como la pasta.

La versión propone espaguetis con una salsa que combina este condimento con manteca, ajo, miel y vinagre de Jerez, logrando un equilibrio entre lo picante, lo dulce y lo ácido.

La receta fue difundida por Eric Kim, editor de recetas del New York Times, donde acumuló miles de valoraciones positivas, lo que impulsó su popularidad.

Preparación paso a paso

El proceso comienza con la cocción de los espaguetis en agua con sal. Mientras tanto, se pican dientes de ajo y se cocinan en mantequilla a fuego medio-bajo hasta que estén dorados, cuidando que no se quemen.

Luego, se incorpora a la sartén una mezcla en partes iguales de gochujang, miel y vinagre de Jerez. La preparación se cocina a fuego medio-alto hasta que la salsa se reduce y toma una textura más espesa.

Una vez lista la pasta, se reserva parte del agua de cocción y se mezcla con la salsa junto con los espaguetis. Para finalizar, se agregan dos cucharadas adicionales de manteca, lo que permite emulsionar la preparación y darle una textura cremosa.

El plato se sirve de inmediato y, de forma opcional, puede llevar cilantro fresco para sumar un contraste aromático.

Un ingrediente cada vez más presente

El gochujang, que antes se encontraba principalmente en tiendas especializadas, hoy está disponible en supermercados y grandes superficies. Para esta receta, se recomienda utilizar la pasta tradicional y no versiones líquidas o salsas derivadas, ya que esto influye en la textura final del plato.

La propuesta ofrece una forma simple de incorporar nuevos sabores a la cocina diaria, con una preparación breve y de pocos pasos.

En base a El Tiempo/GDA